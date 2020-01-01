专访利物浦前CEO 详解无敌红军创建史

这位利物浦前CEO在接受够力足球的专访时，向我们揭示了是如何打造如今这支无敌红军的。

在本轮联赛开始前，利物浦已经领先第二位的卫冕冠军曼城多达22分。很多人认为安菲尔德能够拥有这样强大的实力都要归功于主帅克洛普，但根据红军前CEO伊恩-艾尔的说法，变革从德国人加盟前就已经开始了。

在2015年邀请克洛普加盟的同时，利物浦还买入了他们如今的队长亨德森，以及锋线杀器马内和菲尔米诺。这些球员都在红军问鼎欧冠冠军以及追逐30年来首个英格兰顶级联赛冠军的征途上，发挥了至关重要的作用。

艾尔在接受够力足球专访时说道：“于尔根超棒的，我是他的铁粉，并且是我把他带到了俱乐部。但教练席的转变，是从达格利什回来后就开始了。”

其他球队

“让达格利什回来掌舵改变了球队的混乱局面。他是如此特别，他能买球员还能让每名新援都迅速适应。他完成了惊人的工作，让我们在他执教的第一年就两度杀入决赛，并且过渡到那种主帅会非常了解比赛，能够使用和培养年轻球员的状态。”

“后来，罗杰斯来到球队，他也做出了精彩的贡献，让我们获得了联赛第二。最终，我们迎来了克洛普，他真的是现象级的主帅。很多事情不是一夜之间发生的。我们有计划，我们会按照计划来执行。”

“在球场上，目前这支球队我猜有六七个像亨德森这样的球员，他们已经和我共同走过了那段旅程，而其他球员包括米尔纳，马内和菲尔米诺，则是在另一个时间段来到球队的。当然有人来，也有像苏亚雷斯和库蒂尼奥一样离开的。”

“如果说有人可以来执掌这家俱乐部，并且用两三个球员就能改造它，我是不相信这种说法的。你必须有一个过程，球场内外的工作都需要你来完成。”

2019年7月1日，艾尔见证了球队捧起欧冠冠军。虽然俱乐部也向他发出了邀请，但他已经自己买好了球票。这位前红军CEO专程从美国田纳西州飞到马德里，见了自己的儿子和几个朋友，然后和他们一起，看着自己多年的心血最终抵达了欧洲之巅。

“我热爱我在利物浦度过的那段时光。看着他们走到这一步，没人会比我更开心了。”