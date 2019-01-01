专访保利斯塔：和阿根廷没友谊 桑巴足球在回归

前巴西国脚保利斯塔目前正在国家队担任技术总监一职，他谈到了与阿根廷的比赛，蒂特的执教以及球星内马尔的未来。

本轮国家队比赛日，巴西将在北京时间明天凌晨与老对手阿根廷进行一场友谊赛。但儒尼尼奥-保利斯塔在接受够力足球专访时表示，这两支球队之间，不存在“友谊”。

这位46岁的巴西中场说道：“我一直说，这两支国家队之间不存在友谊赛，他们都拥有很强大的阵容，并且都想赢得比赛，希望他们把精力都放在比赛上，场上的这些伟大的球员们将使球迷们感到快乐。”

作为曾经效力过英格兰球队米德尔斯堡和西班牙球队马德里竞技的巴西球员，当被问到为什么很多巴西球员都在欧洲俱乐部效力，但巴西已经连续两届世界杯都是被欧洲球队淘汰出局的原因时，保利斯塔给出了更为宏观的解释。

“最近我们总是在对阵欧洲球队时遇到困难，欧足联不允许我们与他们举行友谊赛，因此我们在与他们碰面时就会出现问题。”

“但巴西球员的实力正在不断变强，国家队作为一个整体也越踢越好，这支球队重新找回了控球和前压。我们希望我们的球员回归巴西足球的本质，我们要求他们适应我们的足球风格。”

对于蒂特轮换队长的做法，保利斯塔继续说道：“因为正印队长内马尔受伤了，所以蒂特会采取轮换队长的方法，直到他找到了正确的人选，丹尼-阿尔维斯。”

谈到丹尼-阿尔维斯，就不得不提到这名球员返回巴西，以确保在2022年世界杯阵容中得有一席之地的决定，保利斯塔补充道：“他现在状态很好，表现也很出色，但在这个年纪，你必须非常小心，他把自己照顾得不错，但就像我说的，我们要一步步来，我们会看看未来会发生什么。”

而对于目前队内的第一身价，效力于大巴黎但转会绯闻从未停止过的内马尔，保利斯塔也回答了记者关于离开大巴黎和留在大巴黎，哪种选择对他最有利的问题。

“对于内马尔来说，最重要的事是他能够感到开心并且回到自己的巅峰状态。大巴黎，巴萨或者其他球队都是豪门，关键问题是他要能够在国家队和俱乐部有好的表现。”

“和梅西，C罗以及阿扎尔的（金球奖）竞争非常激烈，他们这代人星光熠熠，不过如果他能继续发光发热，展现出自己最好的水平，我猜他在未来也能够成为世界最佳。”

以技术总监的身份重新服务于桑巴军团，这也让2002年世界杯冠军得主十分感慨。他补充道：“那是相当美好的记忆，我一直都是我的朋友们开玩笑说，我错过1998年世界杯，但却在2002年世界杯上拿了冠军，当你退役之后，再重新回过头去看，你就会知道这其中是怎样的艰辛与荣耀。我们不是夺冠的热门，但我们的球队有这样的才华和能力，我们的球员都知道我们可以赢得冠军。”