专注自己 孔蒂：国米必须闭嘴继续埋头苦干

这位前切尔西主帅很清楚炒作的陷阱，并要求球队集中注意力。

国米主帅孔蒂敦促他的球员们忘记那些将他们视为尤文图斯本赛季意甲冠军的主要竞争对手的炒作。

在这个周末1-0战胜乌迪内斯之后，蓝黑军团现在已经在联赛中取得了三战三胜，跃居积分榜榜首，比尤文领先两分。

然而，孔蒂警告他的球员们不要过早地考虑冠军的争夺战，虽然他们正试图结束都灵豪门的霸主地位，并试图获得自2010年以来的首个冠军。

“我们在成长，我为我们的成熟感到高兴。”孔蒂说。

“但我也知道，现在你们谈论我们，是为了在出问题的时候打败我们。”

“今天我们谈论国米是尤文图斯的主要竞争对手。我了解比赛，它就是这样。”

“但是，我们必须脚踏实地。让别人说去吧，我们必须闭嘴继续工作。”

虽然国米在周六的比赛中取得了胜利，但是尤文图斯在对阵佛罗伦萨的比赛中只获得了一分，而孔蒂的对手萨里对下午的比赛很不满意。

意甲冠军在佛罗伦萨以0-0的比分结束了比赛，但尤文却由于肌肉问题而失去了道格拉斯·科斯塔和米拉利姆·皮亚尼奇。

萨里在肺炎发作后第一次出现在教练席上，他将令人沮丧的结果部分归因于体能的下降，并表示晚些时候开球将会有所不同。

但是前切尔西主帅认为斑马军团没有任何理由不能好好表现。

“我不会说任何话，否则我将不得不拿出预算，营业额和资产负债表。”在尤文执教过三个赛季孔蒂说。

“我只想说，现在站在最强球队一边的人应该保持冷静和舒心。”