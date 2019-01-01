专注确立枪手地位 佩佩退出科特迪瓦友谊赛

枪手的创纪录签约球员将在伦敦度过国际比赛日，错过与贝宁和突尼斯的比赛。

阿森纳的尼古拉斯·佩佩不在科特迪瓦国家队的大名单中，他需要为他的健康做准备。

今年夏天，佩佩以7200万英镑(8700万美元)的价格从法甲球队里尔转会到阿森纳，创下了俱乐部转会费的新纪录。枪手的球迷们可能担心他离开国家队是因为受伤。

然而，佩佩并没有受伤，相反，他将留在枪手的队伍中，在英超进行了四轮后尽快恢复状态。

这位24岁的球员整个夏天都在参加非洲国家杯的比赛，他的季前赛准备被持续几周的转会传闻打乱了，最终阿森纳击败众多俱乐部签下了他。

科特迪瓦主教练雷纳尔将不得不在周五与贝宁和突尼斯的友谊赛中失去一名球星。

佩佩将在阿森纳的伦敦科尔尼训练场度过国际比赛日，他希望通过加强体能以在埃梅里的球队中确立自己的主力位置。

在战胜纽卡斯尔和伯恩利的比赛中，佩佩展现了自己的能力，在8月24日1-3负于利物浦的比赛中，他代表俱乐部踢了90分钟。

上周末在主场2-2战平托特纳姆热刺的北伦敦德比中，他第一次与拉卡泽特和奥巴梅扬并肩作战，阿森纳球迷们希望在接下来的几个月里看到更多这样的场面。

佩佩和他的队友们在国际比赛日结束后需要完全恢复健康，因为阿森纳在19天的时间里要三线作战，6场比赛的赛程排得满满的。