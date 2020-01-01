专注比赛 拜仁不急于与合同到期的球员谈续约

如果不把谈判续约，拜仁很快就会失去一些关键球员。

哈桑·萨利哈米季奇坚持认为拜仁慕尼黑并不急于与他们的球星进行合同谈判，他们更愿意集中精力在几个赛事的挑战上。

拜仁在周三以4-3的比分战胜霍芬海姆进入了德国杯的四分之一决赛。

他们在德甲排名第一，进入了欧冠十六强，这是拜仁关注的焦点，尽管曼纽埃尔·诺伊尔、托马斯·穆勒、哈维·马丁内斯、大卫·阿拉巴和蒂亚戈·阿尔坎塔拉等人将于2021年6月结束他们的合同。

其他球队

拜仁体育主管萨利哈米季奇告诉记者：“我们当然会进行谈判，但在接下来的几周我们将集中精力在比赛上。”

“在接下来的几周里，我们必须全神贯注于比赛，这很重要。这就是焦点所在。”

当被问及他是否担心其他俱乐部可能会关注合同到期的球员时，萨利哈米季奇说：“不。当然，这可能发生在顶级球员身上，但是我们已经有了很好的经验，我们首先要专注于比赛，这就是我们要做的。”

“但就像我之前说的，我们会进行谈判，球员们都知道，没有问题。”

在周三看到他的球队险胜霍芬海姆之后，主教练汉西·弗利克承认他们的整体表现还有很多需要改进的地方。

弗利克说：“在杯赛上，最重要的是晋级。”

“我对上半场非常满意。我们一开始就失球，但很快就反弹回来，几乎没有让对手控球。”

“我们下半场的表现不是很好，从第55分钟你就可以看出，球队有一点松懈。我们在比赛中缺乏应有的强度。我们的压迫做得不好。”

“霍芬海姆更好地利用了他们的能力，而我们给了他们太多的机会。这是对霍芬海姆的赞美，他们做得非常好。”

“总的来说，我们已经达到了我们的目标。我们会继续工作，讨论其他的事情。”