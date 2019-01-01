专注俱乐部 沙奇里退出瑞士欧洲杯预选赛阵容

这位27岁的球员还没有在本赛季的英超联赛中为红军出场，并且和离队传闻联系在了一起。

沙奇里决定缺席即将到来的瑞士2020欧洲杯预选赛，专注于他在利物浦的职责。

瑞士队下周将迎战爱尔兰和直布罗陀队，他们的目标是打进2020年欧洲杯的决赛圈，但他们现在只能在没有这位27岁的国脚的情况下完成这一任务。

瑞士队可以征召梅尔米迪和恩波罗来，他们因伤错过了6月与葡萄牙的欧足联半决赛。

斯蒂芬·利希斯坦纳(奥格斯堡FC队)和迈克尔·朗(云达不莱梅)也将因为最近的转会而缺席。

沙基里上赛季在英超出场24次，那也是他从斯托克城加盟红军后的第一个赛季。

然而，本赛季，沙奇里只代表利物浦出场过一次——本月早些时候对阵曼城的社区盾比赛中。

在利物浦头三场英超比赛中作为替补都没有上场后，主教练克洛普坚持认为沙奇里将在本赛季扮演重要角色。

“这是本赛季的头四周，就是这样。这可能是无法上场的球员最艰难的时期。”克洛普在周五的新闻发布会上说。

“在训练中，如果沙奇里能保持他目前的水平，他不需要提高任何方面。”

“当然他可以像每个人一样进步，但这不是重点——他不需要展示任何特别的东西。”

“我们需要他，他百分之百知道这一点。”

克洛普承认沙奇里对他在赛季初的角色并不满意，但他说瑞士前锋在训练中并没有因此而受到影响。

“他是队里最快乐的球员吗？我不这么想。我能在训练场上看到这些那？不会。”

“他现在心情很好，训练很努力，做他必须做的事情，做好了需要上场帮助球队的准备。”

到目前为止，利物浦已经赢得了他们本赛季所有的三场英超比赛，他们希望在周六与伯恩利的比赛中继续第四场的胜利。