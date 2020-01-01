专注下一场 亨德森不被赛季不败的毒奶困扰

红军队长并没有考虑球队赛季不败的事情。

利物浦在2020年开始又赢得了一场英超联赛的胜利，他们继续着近乎完美的国内赛季。

在周四以2-0击败谢菲尔德联之后，红军本赛季20场联赛中已经赢了19场，只有一场与曼联打平。

在这种状态下，尤尔根·克洛普的球队在积分榜上以13分的优势领先，与他们最接近的挑战者是莱斯特城。

在本赛季以如此强势的方式统治了比赛之后，越来越多人期望利物浦能做到和阿森纳一样的赛季不败壮举，这是一种俱乐部队长乔丹·亨德森甚至还没有考虑过的可能性。

“我真的没想过。我为下一场比赛和下一个挑战而烦恼，看它会把我们带向何方。”亨德森告诉英国BT体育：“很长一段时间以来，球队的表现水平一直很高。我们想要继续下去，继续做我们正在做的事情，继续改进，继续专注于下一个挑战。”

“我仍然认为我们可以改进。在最后的10到15分钟，他们有一个很好的机会。我们不能给别的球队这样的机会。总的来说，这种强度真的很好。我们应付得很好，周日的德比需要改进。”

对于利物浦中后卫维吉尔·范戴克来说，防守的强度是球队的另一项荣誉，因为他们希望继续保持他们的强势状态。

“保持零封非常重要。这对我们的后卫和球队都有好处。当我们保持一场不失球的时候，我们就有很大的机会赢得比赛，因为我们有足够的实力。它给了我们信心。”

“我们只是专注于接下来的比赛。谢菲尔德联是一支出色的球队。我们准备得很充分。这在球场上得到了体现。我们踢得很好。我们都很冷静、沉着，这是一场精彩的胜利。”