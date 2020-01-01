专家眼中的世界最佳！后场天才拒绝英超

这位18岁的小将在为萨格勒布迪纳摩效力时给人留下了深刻的印象，专家认为他是 "世界上这个年龄段最好的中后卫"。

由于新冠肺炎疫情的缘故，绝大多数球队都在转会市场上表现得较为谨慎，即便是考虑引进一些成名已久的球员时，各家俱乐部都会再三考虑。

在这样的情况下，如果有一位年轻小将身价达到2000万欧元，那么这位小将一定有些独到之处。我们这里说的就是，约什科-格瓦尔迪奥尔。

这位18岁的后卫周一转会莱比锡红牛。而此前，在这个夏天，他与拜仁慕尼黑和利兹联传出过转会绯闻。格瓦尔迪奥尔6月份与萨格勒布迪纳摩签订了一份为期五年的新合同。

其他球队

不过，莱比锡红牛成功引入了这位小将。如果达到某些特定的条件，格瓦尔迪奥尔的转会费有望达到1900万欧元（1750万英镑/2200万美元）。

“他拥有一切条件。如果去德国，他可以踢出顶级水平。”萨格勒布迪纳摩主帅佐兰-马米奇在最近的采访中透露。“例如，他们用三中卫，在德国踢3-5-2。他可以融入那个战术体系。”

“他让不容易的事情看起来很容易。这是一种本能。我们永远无法看到他以最佳状态为萨格勒布迪纳摩踢球。他是那种不可能缺少外界关注的天才。我认为他有能力成为世界上最好的后卫之一。”

格瓦尔迪奥尔出生于萨格勒布，6岁时在当地的低级别联赛球队开始了足球生涯。他在那支球队度过了2年，随后萨格勒布迪纳摩在2010年将格瓦尔迪奥尔选入青训营。

虽然小时候更喜欢打篮球，但格瓦尔迪奥尔很快就意识到自己真正的天赋在足球场，他的身体素质和球技能力让他提升飞速。

最近几年，卢卡-莫德里奇、马泰奥-科瓦契奇和达尼-奥尔莫等人都是从萨格勒布迪纳摩青训营走出的。格瓦尔迪奥尔在青年队时期表现出的水平足以让他与其他成名的前辈们比肩。

“很多球员都注定要成为伟大的球员。也许除了科瓦奇，我不记得有哪个球员比格瓦尔迪奥尔更有天赋了。”马米奇回忆道。“就连莫德里奇也是先租借出去才得到机会的。”

“没有人认为格瓦尔迪奥尔应该被租借。只有科瓦契奇和他在16岁的时候就已经具备为一线队效力的水平。”

2018-19赛季开始时，格瓦尔迪奥尔首次被进入萨格勒布迪纳摩一线队阵容。尽管当时17岁的他从未为B队踢过球，但在前4轮中，他还是成功进入替补席。

当赛季，最终他还是进入B队积累经验，但在次级联赛出场仅3次后，格瓦尔迪奥尔就被提拔回一线队。2019年10月，他在对阵戈里察的比赛中作为替补登场完成首秀。

由于姓氏与曼城主教练瓜迪奥拉相似，队友们给他起了个绰号叫 “佩普”。在11月初1-0战胜萨普雷西奇国际的比赛中，格瓦尔迪奥尔迎来了自己第3次出场机会以及第1次首发经历，并打入了比赛的致胜球。不过直到3个月后的复赛，他才再次入选首发名单。

当时，在欧青赛中表现出色的他已经与皇马、尤文图斯、切尔西、国米和曼城等球队联系在一起。因此，萨格勒布迪纳摩没有什么选择，只能给格瓦尔迪奥尔提供更多的一线队机会。

格瓦尔迪奥尔上赛季复赛前后的最后14轮联赛首发8次，球队完成了国内联赛创纪录的21冠。新赛季开始之后，除去因代表U19队参加在瑞士进行的青年队比赛错过前3轮之外，格瓦尔迪奥尔已经成为了球队不可或缺的成员。

当时，球队在八分之一比赛中被淘汰，格瓦尔迪奥尔司职左边后卫，出色的表现让外界认为他是欧洲目前最炙手可热的防线新星之一。

格瓦尔迪奥尔接受采访时表示：“我一开始是踢左后卫的，但后来教练认为中后卫更适合我。尽管一开始我不太喜欢这个决定，但后来事实证明这个决定没问题。”

“我也尝试过踢防守型中场的位置。但我肯定更喜欢中后卫的角色，经历过初期的不适应之后，我认为这是我目前的最佳位置。”

格瓦尔迪奥尔公开承认过范戴克是自己的偶像，马米奇则认为一旦格瓦尔迪奥尔发挥出自己的全部潜能，人们也会像谈论范戴克一样谈论这位少年。

“他是一个天生的现代中后卫人选。他的防守技巧，一对一能力、防空能力，都非常出色。”

“有很多中后卫都有这样的能力，但让他与众不同的是他可以组织，他想要组织。他的组织能力非常出色，他是一名左脚球员，这一点有时候会很占优势。”

“他的速度很快，即便出现失误，他也可以很快弥补过错。他可以让防线前提，这对我们来说很重要。因为绝大多数时候，我们都掌握着比赛节奏，占据着场上的控球权。”

“他可以将防线提前到中场附近，他很清楚自己可以追上对方，他的运动能力很出众。”

“他的身体素质可以说是顶尖级别的，我希望他能够继续这样踢球，因为他的心理年龄像28，而不是18岁。”

“我觉得世界足坛，在他这个年龄段，没有比他更出色的中后卫球员。”

如果事情真如马米奇预料的那样发展，那么莱比锡红牛可以说是捡到了一块瑰宝。

尽管转会协议已经完成，但格瓦尔迪奥尔还将为萨格勒布迪纳摩效力至本赛季结束，因为他拒绝立马离开球队。此前，他以同样的原因拒绝转会利兹联，也失去了在贝尔萨手下效力的机会。

他将从2021-22年赛季开始进入朱利安-纳格尔斯曼的球队大名单。与此同时，他有望成为德甲联赛中又一颗冉冉升起的新星。