专唱反调 基恩：我对马奎尔依然心存疑虑

这位26岁的后卫在红魔的防守中发挥了巨大的作用，但是一名前老特拉福德球星还是有所顾虑。

曼联传奇人物罗伊·基恩表示，他仍然对哈利·马奎尔的防守能力心存疑虑。

英格兰中后卫以身价8000万英镑(9600万美元)的身价加盟曼联，取代利物浦球星维吉尔·范戴克成为最昂贵的后卫。

这名26岁的球员已经为索尔斯克亚的球队出场4次，由于他的表现，他已经成为了很多人赞扬的对象。

索尔斯克亚对新签约的球员对球队的影响感到满意，而曼联球星保罗·博格巴称赞马奎尔为“野兽”，而李·格兰特和迪奥戈·达洛特则对他如此迅速地融入球队印象深刻。

与此同时，巴萨后卫、前曼联球员杰拉德·皮克称他是一名“出色的”后卫，相信他能帮助新球队自2013年以来首次争夺英超冠军，加里·帕利斯特也预测他将成为未来的俱乐部队长。

但是俱乐部的传奇人物基恩并不确定马奎尔的实力，因为他认为马奎尔作为一名后卫有时看起来很脆弱。

“我认为他做得很好。”基恩告诉ITV：“我们一直在谈论他的控球有多好，但在防守方面，我仍然认为他……我对他还有一两个疑问。我总是担心他在转身时的速度，我记得对阵水晶宫的第一个丢球，他没有打好基础——他没有为另一名中卫补位。听着，他现在26岁了，如果你把这些东西指给他看，你会担心的。”

但是基恩的观点并没有得到英格兰足球界另一位传奇人物的认同，前阿森纳球星伊恩·赖特确信马奎尔是值得曼联为他支付这笔钱的。

“他是一名优秀的球员，他是一名非常优秀的球员。”这位前前锋说：“他进步了，他变得更好了。现在他来到曼联，这是人生巅峰。他们为他付了那笔钱，因为他物有所值。”