丑陋行径现看台 曼城将就歧视事件与警方合作

俱乐部发表了一份声明，明确表示如果任何球迷被发现有冒犯性动作，他们将被终身禁赛。

曼城发表声明称，他们在周六主场1-2输给曼联的德比战中发现种族主义事件，目前正在与警方合作。

比赛进行到67分钟时，曼联正以2-0领先，弗雷德和杰西·林加德在准备角球时，看台上有人向他们扔打火机和水瓶。

电视镜头显示，一名球迷似乎对其中一人做了一个猴子式的手势，这段视频立即在社交媒体上被许多人分享。

曼城官方网站在赛后发布的声明中称：“曼城俱乐部注意到社交媒体上流传的一段视频，视频显示一名球迷在今晚对阵曼联的下半场比赛中做出了种族歧视的手势。俱乐部官员正在与大曼彻斯特警方合作，以帮助他们识别任何相关人员，并协助他们进行调查。”

“俱乐部还与大曼彻斯特警方合作，处理一个物体被扔到球场上的事件。本俱乐部对任何形式的歧视都采取零容忍政策，任何犯有种族歧视罪的人都将被终身禁止进入本俱乐部。”

曼联主帅索尔斯克亚说他已经意识到了这一事件，并称这是“不可接受的”。

“我在视频里看到了，是杰西和弗雷德，这家伙一定为自己感到羞耻。”他告诉BBC体育：“这是不可接受的，我希望他不要再看足球比赛了。”

与此同时，前曼联球员加里·内维尔指出，英国社会普遍存在的种族主义事件每周都在困扰着足球。

“你说这是一个社会问题，它绝对是。”他在天空体育上说：“你看昨晚的首相辩论，首相（鲍里斯·约翰逊）在辩论中谈到都这个国家的移民，以及来到这个国家的人，必须达到一定的水平……这一直助长了它。在过去三年里，这种情况在这个国家变得更糟了，不仅仅是在足球领域。”

反歧视组织Kick It Out在事件发生后也发表了一份声明：“我们接到了大量关于今晚曼彻斯特德比中一些人涉嫌种族歧视的报道。我们将联系这两家俱乐部，提供我们的支持，并希望他们能迅速采取行动，找出肇事者。”

瓜迪奥拉赞扬了俱乐部对这一事件的反应，并承认足球面临着制止看台上种族歧视的斗争。

“我支持俱乐部的声明。”瓜迪奥拉说：“希望我们能解决这个问题，这样它就不会再发生了。我很确定俱乐部和警察会做出正确的决定，这样就不会再发生这样的事情了。每天都是一场战斗。不幸的是，这种事情在很多地方都发生过，希望不会再发生。”