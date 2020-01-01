‘丑陋的面孔’——鲁梅尼格怒斥极端拜仁球迷 承诺采取最严厉措施

德甲巨人与霍芬海姆的比赛因极端球迷打出侮辱主队老板的横幅而被破坏。

拜仁慕尼黑首席执行官鲁梅尼格表示，在周六6-0战胜霍芬海姆的比赛中，他为本队球迷打出的横幅“深感羞愧”。

由于客场球迷展示了侮辱霍芬海姆老板迪特马尔·霍普的横幅，这场比赛出现了多次暂停。自从霍普提供资金帮助霍芬海姆在德甲崛起以来，这位德国富豪在德甲球迷中就一直是一个有争议的人物。

在比赛中，裁判一度将两支球队带离赛场，拜仁教练汉斯·弗里克和一些球员对球迷们表示了自己的愤怒，并敦促他们停止自己的抗议行为。

其他球队

在担心比赛可能会因此取消后，两队最终回到赛场完成了比赛，但在剩余的时间里，球场上的22位球员只是不分球队的随意传球。

赛后，鲁梅尼格公开呛声这些极端球迷，他告诉自己，俱乐部和德甲官方必须对这些人采取行动。

“回到赛场随意传球，这是球员们和裁判商量后做出的决定。从拜仁的角度来看，我对这种混乱深感羞愧。德甲、德国足协以及德国足球联盟必须联合起来对付这个制造混乱的极端球迷。”

“迪特马尔·霍普是一个非常高尚的人。霍普的情绪非常激动，这是可以理解的。我告诉他，我只能为球迷们的这种行为道歉。但我相信，今天将给德国带来思想上的转变。”

“如果是我经历了像今天这样的事情，我会感到震惊，并不再喜欢足球。我可以确定，这些人已经不会在足球场上有位置了，我们会采取最严厉的措施。”

“看台上今天发生的事情是不可原谅的。这就是拜仁慕尼黑最丑陋的一面。我们已经把所有的事情都拍下来了，我们将竭尽全力、采取最严厉的措施来对付那些诋毁拜仁的人。我认为比赛以这样的方式结束很好。这对拜仁慕尼黑的球迷来说是一种真正的享受。”

除了鲁梅尼格，拜仁主帅弗里克也对这一事件表达了自己的观点，他认为这样带有侮辱性的横幅他应该出现在比赛中，他告诉记者：“制造今晚事件的极端球迷绝对不会在看台上再有任何位置，我们和霍芬海姆已经为此发表了一份伟大的声明。我们不能再这样下去了，我们必须站出来反对这些白痴。”