与经纪人取得联系 拉齐奥有意免签维尔贝克

拉齐奥体育总监塔雷联系了维尔贝克的经纪人，他们可能会在今夏免签下这位阿森纳前锋。

根据英国媒体《太阳报》的最新报道，拉齐奥体育总监塔雷联系了阿森纳前锋维尔贝克的经纪人，询问球员的转会事宜，球员与枪手的现有合同将在6月30日到期。

现年28岁的维尔贝克出身于曼联青训体系，并在2014年夏天以2000万欧元的价格转会加盟了阿森纳。不过流年不利，这位28岁的英格兰国脚在去年11月遭遇了踝关节损伤，并一直休战至今。有消息表示他可能会在下周对阵切尔西的欧联杯决赛中替补登场，完成自己的阿森纳谢幕战。

效力4赛季的维尔贝克总共为枪手在各项赛事中出场了126次，斩获32球15助攻，一度成为了俱乐部的替补奇兵。尤其是本赛季，维尔贝克在仅有的14次出场中就为阿森纳贡献了5球1助攻。

与此同时，这家媒体也指出对此其余几支英超球队，拉齐奥对维尔贝克的吸引了突出，要知道他们在夺得意大利杯冠军的情况下，已确认进入了下赛季的欧联杯。

除了维尔贝克，拉齐奥还接近签下布鲁日前锋韦斯利，波尔图边锋布拉希米也在他们的考察范围。而在阿森纳方面，他们将在今夏重点引进伯恩茅斯边锋弗雷泽、阿贾克斯双子星内雷斯与齐耶赫、雷恩前锋萨尔以及国米边锋佩里西奇。