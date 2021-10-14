与皮耶罗见面并参加欧冠：吉雷利的尤文梦是如何成真的

这名意大利国脚在与切尔西的大战前接受了够力足球采访，尤文图斯女足希望将她们在意甲的出色表现带进女子欧冠

“我总是说，是我的梦想变成了现实。”

这就是克里斯蒂亚娜-吉雷利对效力尤文图斯的描述。

如今，吉雷利是意大利女足的代表人物之一，七届意甲冠军，欧洲最高产的前锋之一。

但这一切都是从她作为一个球迷开始的，她从小就去体育场观看她一直支持的俱乐部的比赛。

正是在那里，她找到了她的偶像——亚历山德罗-德尔-皮耶罗。

吉雷利告诉够力足球：“只要看看他在球场上的动作，他的行为，当然还有他如何触球，就足够了，我认为每次他触球的时候，他都创造了一些其他球员可能无法创造的特殊东西。我被他吸引了。”

“最后，我在国家队的一次训练营中遇到了他，但在两年前的法国世界杯上，在我对牙买加的帽子戏法之后，他给我发来了一段视频信息。从那一刻起，我们就在Instagram上保持联系。”

“有时他会说祝贺。这对我来说太不可思议了。”

快速看一下吉雷利的数据，她的童年一直崇拜意大利历史上最伟大的前锋之一皮耶罗，这并不令人惊讶。作为过去两个赛季意甲的头号射手，她本赛季已经攻入7球，其中4球是在女子欧冠联赛的预选赛中打进的。

这是她第一次代表尤文图斯参加欧战，俱乐部在最近几年在欧战中签运不佳。上赛季，他们在32强中抽到7届冠军里昂。而前一年则遇到了迅速成长的巴塞罗那，后者今年5月刚刚举起了女子欧冠冠军奖杯。

本赛季，小组赛阶段为尤文提供了一个适应赛事的机会，看看她们在与精英球队的竞争中表现如何。周三，她们将迎战上赛季女子欧冠决赛队伍切尔西，另外还要迎战两届冠军得主沃尔夫斯堡。

尤文女足的教练有过进入欧冠四分之一决赛的经验，在夏天离开阿森纳后，乔-蒙特莫罗接过丽塔-瓜迪诺留下的教鞭，成为尤文女足主帅。

吉雷利说道：“乔对足球的想法和哲学与丽塔不同，我认为这对我们来说也是不同的，但我们很享受这种方式。”

“我们知道要提高，要有足球的理念，是需要时间的。我们也需要时间来进步和训练，但我认为我们走在正确的道路上。”

“这很有趣，因为我也喜欢自己参与到这项运动中的方式。也许去年，我更多地出现在前锋位置。现在，也许对于我的未来，我踢球的特点，我喜欢回撤，更多的和中场球员一起踢球，在可能的情况下送出助攻。”

“我们经常进行有球训练，现在强度更高了。也许训练过程变短了，但强度更大了。关键在于控球。”

吉雷利相信教练的变动也向欧洲传递了一个信息，俱乐部希望能以最好的阵容来补充这一点。

吉雷利说道：“过去的每一天、每一年，我都能感受到那种渴望，不仅体现在俱乐部说什么，也体现在俱乐部做什么，举个例子，当乔来到球队的时候，这是一个很大的信号，你知道吗？也许我们在意大利赢得了冠军，但现在我们还想在欧洲赢得冠军。”

“我们感觉到了——在世界上最好的俱乐部之一，我们每天都在这里——这就是为什么我们每天都竭尽全力。”

“也许在女子欧冠的前两年我们没有表现得很好，也许我们没有达到自己预期的成绩，但去年，我们在对阵里昂的首回合中对外传达了信号。”

“我们本来2-1领先，然后3-2输掉了比赛，但我认为我们发出了一个讯号，那就是‘我们来了。我们正在努力，明年我们会做得更好。’现在我们已经来到了这一步。”

“现在，这取决于我们自己，因为在小组赛中比赛是一种美妙的体验。我们知道这将是一个艰难的小组赛阶段，但我们也认为我们有很大的机会将俱乐部带到它应在的位置。”

明年夏天的女子欧冠决赛在尤文图斯主场举行，这是另一个可以推动俱乐部达到它一直以来所希望达到的高度的因素。

斑马军团可能不是夺冠热门之一，但她们敢梦想自己能实现这样的壮举吗？

吉雷利问道：“为什么不敢呢？”毕竟，她已经在实现自己的梦想了。