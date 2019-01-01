与有荣焉 鲁伊：C罗的饥渴让他成为世界最佳

葡萄牙左后卫赞扬了他的明星同胞，并强调是他的渴望让他与众不同。

葡萄牙国家队球员马里奥·鲁伊认为，他的队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是世界上最好的球员，总是渴望更多。

周四，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多带领葡萄牙在2020年欧洲杯预选赛中以6-0大胜立陶宛，并在比赛中上演帽子戏法。

在葡萄牙队向明年欧洲杯正赛又迈进了一步之后，马里奥·鲁伊称赞了他34岁的队友。

“他是世界上最好的，从不厌倦胜利，想要更多，正是这种渴望让他成为现在的样子。”这位那不勒斯左后卫在接受采访时说：“我们很高兴有他在队中，我希望他能一如既往地给我们带来快乐。”

葡萄牙队以14分排在小组第二，落后于乌克兰（19分），但领先于塞尔维亚（13分）。

葡萄牙将在周日对阵卢森堡的比赛中争取确保他们的席位，马里奥·鲁伊说他的球队将面临一项艰巨的任务。

他表示：“从数学上讲，我们知道这还没有（晋级）。我们将面对一支难缠的球队——卢森堡，我们还在等待塞尔维亚的比赛结果（3-2击败卢森堡）。我们知道这将是一场非常艰难的比赛，但我们的目标是在2020年欧洲杯，我们将努力把三分带到葡萄牙。”

葡萄牙教练费尔南多·桑托斯在赛前就被问及C·罗纳尔多的健康状况，但赛后他强调，他从未怀疑过他的明星球员能否上场。

“很多人都在问克里斯蒂亚诺——我说的是他能上场，克里斯蒂亚诺很好。”桑托斯在赛后的新闻发布会上说：“他的表现并没有让我感到惊讶。事实上，我从来不会对克里斯蒂亚诺感到惊讶，我向你保证。所以，上演帽子戏法完全是正常的。”

在为俱乐部和国家队完成第55个帽子戏法之后，C·罗纳尔多已经打进了98个国家队比赛的进球，接近伊朗的阿里·代伊创下的109个进球的纪录。