与曼城大战在前 索肖更新马奎尔健康状态

挪威主帅打算给英格兰国脚“尽可能多的时间”从足总杯的伤病中恢复过来。

索尔斯克亚表示，曼联将等到最后一刻才会决定马奎尔是否参加对阵曼城的联赛杯半决赛的比赛。

红魔将在周二晚上的老特拉福德主场迎战同城对手，索尔斯克亚将在任期内迎来首个重要奖杯。

在周六足总杯第三轮0-0战平狼队之后，曼联在这场重量级比赛之前存在很多健康问题。

马奎尔在上半场受了伤，但带伤打满了90分钟。

索尔斯克亚赛后承认“曾不确定他是否能在下半场继续比赛”，两天过去了，挪威人仍然不能百分之百的确定他是否能在对阵曼城的比赛中及时恢复。

“现在还为时过早。我们会给他尽可能多的时间。”

“他昨天走路有点跛，但还有36个小时，我们将和他们一起等待。无论如何，现在不是去球场做大量工作的时候。我们将会开会决定和恢复工作。”

安东尼·马夏尔、杰西·林加德和卢克·肖都因病错过了与狼队的比赛，索尔斯克亚表示，他们三人将和马奎尔一样接受评估。

“是的，我们希望每个人都可以上场，但我们不知道，因为有些人比其他人更快地从疾病中恢复。所以答案是一样的。”

“我们必须给他们尽可能多的时间，在早上再做出决定。”

12月7日，曼联在伊提哈德球场以2-1击败曼城，是役，曼联打出了一场精彩的防守反击，拉什福德和马夏尔取得了进球。

索尔斯克亚对重复的结果充满希望，他不认为疲劳会是如此重要的比赛中的一个因素。

他在周一的新闻发布会上说:“大型比赛给你能量，给你进入下一个阶段的冲动，超越你在头脑中的能力，有时你会给自己一个惊喜。”

“你不可能在这之间进行训练，这是关于心理准备、理疗师和工作人员的良好治疗，希望能够记住我们上次做了些什么，我们必须做得更好。”

在最近的一场比赛之后，曼联将把注意力转回英超联赛，诺维奇城将在周六抵达老特拉福德。