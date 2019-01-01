与拜仁帅位联系紧密 温格承认怀念教练生涯

这位前枪手掌门人自从去年离开俱乐部后就一直没有工作，但是他被认为是尼科·科瓦奇在德甲球队的接班人。

温格回避了关于他是否会会在拜仁回归教练席的问题，但是这位前阿森纳主帅承认他想念担任教练的强度。

这位法国人自从去年离开枪手后就一直没有工作过，他在酋长球场的22年赢得了英格兰所有的国内荣誉。

然而，有猜测认为他是德甲冠军教练的最佳替代者。

在接受采访时，温格以权威人士的身份发表了自己的看法，他先是对自己是否会加入巴伐利亚的球队提出了一些问题，然后又谈到了自己在教练席上最怀念的。

这位70岁的老人笑着说：“我来这里是为了谈论足球比赛，而你们一开始就非常强势，让我承受了很大的压力。当教练是我的全部生活，现在每个教练都会告诉你同样的事情。”

“你会怀念那种紧张的感觉。有些东西你非常想念，有些东西你一点都不会想念。我也喜欢那些我没有很怀念的东西，但另一方面，赢得一场足球比赛，为一场比赛做准备，满足感和共同的情感，这是你怀念的。”

“当然，是的。我在33岁时就开始做教练了，直到69岁才在顶级水平上中断执教。你知道，那是没有停歇的36年。”

“另一方面，即使我怀念这些，摆脱一年的压力对我来说也不是太坏。熟悉我的人说我更放松——这是真的！”

温格在1984年开始执教南茜，三年后转会摩纳哥，并在1988年夺得法甲冠军。

他还曾在日本名古屋鲸八队执教了一年半，然后于1996年被任命为枪手主帅，取代了布鲁斯·里奥赫。

作为阿森纳的主教练，他赢得了三次英超联赛的冠军，并在2006年带他们进入了欧洲冠军联赛的决赛，他还在2003年因为他对足球的贡献而被授予荣誉大英帝国勋章。