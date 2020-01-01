与巴萨谈判取得突破性进展 苏亚雷斯接近正式加盟马竞

这位33岁的射手即将与马竞签下一份两年合同，这一切都发生在其经纪人团队与巴萨主席巴托梅乌的谈判取得了突破性进展。

苏亚雷斯的经纪人在周二与巴塞罗那高层的谈判中取得了突破性进展，这位乌拉圭神锋即将正式转会加盟马德里竞技。

消息人士向够力足球证实，巴萨主席何塞普·巴托梅乌代表球队和苏亚雷斯达成了一份离队协议。

在与诺坎普就提前结束最后一赛季的合同后，苏亚雷斯将与巴塞罗那签下一份和解协议。

其他球队

这将让这位33岁的球员与迭戈·西蒙尼的球队签下一份两年的合同，而他的年薪将达到900万欧元，除此之外还将包括一些浮动条款。

乌拉圭人将在未来几天前往马德里进行体检，甚至可能在周日与格拉纳达的西甲揭幕战中为马竞上演他的处子秀。

不过根据其他媒体的披露，如果马竞跟随马竞杀入到欧冠八强，他们将向巴萨支付200万欧元浮动转会费用。

苏亚雷斯转会马竞的交易此前遭遇了不小的阻碍，巴托梅乌并不愿意将其送给巴萨在联赛中的主要对手，甚至要求床单军团为这位老将支付1000万欧元的转会费。

然而，西甲豪门的主席已经软化了自己的立场，现在看来这名前锋转会到西班牙首都的一切都已经就绪，马德里市长阿尔梅达甚至亲自证实了这一消息：“我们马竞球迷对签下苏亚里斯感到非常高兴，我认为俱乐部做出了一笔非常出色的签约。”

在新任主教练罗纳德·科曼到来后，苏亚雷斯似乎注定要离开巴塞罗那，前荷兰主帅告诉乌拉圭人他已经不在自己新赛季的计划之内了。

这位经验丰富的乌拉圭前锋最开始曾接近加盟尤文图斯，甚至已经与意甲冠军达成了一份口头协议，并前往意大利参加了语言考试以拿到意大利承认的护照。

不过在上周日，尤文图斯体育总监法比奥·帕拉蒂奇和主帅皮尔洛证实，由于时间问题，苏亚雷斯的转会已确定无法完成。而在昨天，又有意大利媒体曝出苏亚雷斯在语言考试中进行了作弊行为。

尤文图斯最终选择了从马竞租借签下了阿尔瓦罗·莫拉塔，作为交易的一部分，尤文图斯将为本赛季的租借支付1000万欧元的费用，如果他们想再续租莫拉塔一年，将再支付1000万欧元。与此同时，斑马军团还可以选择支付4500万欧元将其买断，让莫拉塔在度过第一个赛季以后以永久转会的形式正式成为意甲霸主的一员。

如果尤文决定延长租借，但又想永久签下莫拉塔，他们将不得不向马竞支付3500万欧元，这意味着无论何时将这笔租借交易变成永久转会，安德里亚·皮尔洛的球队都必须花费5500万欧元。

莫拉塔的离开将为苏亚雷斯创造更多的出场时间，而乌拉圭人离开在离开巴萨之前就已经成为了俱乐部历史上最伟大的前锋之一。

在他为巴萨效力的六个赛季中，乌拉圭人总共打进了198粒进球，成为俱乐部历史上第三得分手，仅次于莱昂内尔·梅西和塞萨尔。