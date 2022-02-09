与巴萨和皇马传出绯闻的马内会不会在今夏离开利物浦？

马内自2017年夏天从南安普顿转会到利物浦以来，已为红军出场超过240次，打进107球。

他在安菲尔德期间赢得了欧冠冠军、英超冠军和世俱杯冠军，同时还入选了PFA年度最佳阵容，获得了金靴奖，并赢得了著名的非洲年度足球先生。

这位29岁的球员一直是克洛普计划的关键部分，他与萨拉赫和菲尔米诺形成了强力的三叉戟，但他在英格兰足球的未来问题从未远离过。

马内上一次与利物浦续约是2018年11月的事情，那份合同持续到2023年夏天。

他现在已经进入合同的最后18个月，而他也与萨拉赫和菲尔米诺一样，还没有续约。

据够力足球了解，双方目前还没有就新的合同进行正式谈判，在这个阶段，利物浦还没有开出任何报价。

巴西前锋菲尔米诺也是如此，不过目前人们大部分的注意力都集中在萨拉赫的未来上。

虽然不是不可能，但人们认为红箭三侠都续约的可能性不大。

如果马内要延长与红军的合同，他的基本工资会有很大的增长，但他没有对自己目前的情况表示不满，无论是公开还是私下，所有的渠道都是开放的。

关于其他球队对马内感兴趣的说法并不新鲜，皇家马德里和巴塞罗那已经闻风而动了一段时间。

他们永远在市场上寻找最好的人才，如果有机会的话，他们会抓住机会从利物浦带走一个成熟的球员，这是可以理解的。

够力足球西班牙分部了解到，如果皇家马德里或巴萨在今年夏天来敲门，马内愿意加盟。

据说他从小就有一个在西甲踢球的梦想，他的经纪人也知道他的职业愿望。

如果今年夏天各方进行正式接触，利物浦将有一个重大的决定要做，因为马内将进入他合同的最后一年，从那一刻起，利物浦能要到的转会费只会越来越低。

利物浦没有收到任何针对马内的报价或询问，他们也不会主动去兜售球员。

从目前的情况来看，马内仍然是克洛普战术中的一个重要部分。

红军最近已经采取行动补强前场阵容，在冬季转会窗口他们花费5000万英镑签下哥伦比亚边锋路易斯-迪亚斯。

他的到来让人们不可避免地对马内的未来提出质疑，因为这位南美球员的位置与马内重叠，但利物浦总是着眼于针对未来的引援。

迪亚斯是这样，若塔也是这样，目前利物浦还没有计划改变前场的化学反应。

目前，马内正准备回到俱乐部，克洛普希望在周四对阵莱斯特城的英超比赛之前将他迎回一线队阵容。

够力足球的利物浦跟队记者尼尔-琼斯也对马内的转会传闻发表了自己的看法，他说道：“因为大家都在谈论萨拉赫续约的问题，马内的合同问题有些被无视了，但塞内加尔夺得非洲国家杯应该让人们重新认识到这个问题。”

“马内仍然是世界上最出色的球员之一，他是一个有内涵和风格的前锋，拥有与之相匹配的奖牌数量。对于俱乐部和国家队，他继续提供帮助。那么，利物浦留下他是明智的做法。”

“无论他们是否与他续约，马内在未来18个月（也许更久）仍有很多东西可以提供给克洛普的球队。他是利物浦最佳阵容的球员之一，也是英超联赛最具破坏性、决定性的球员之一。”

“当然，签下路易斯-迪亚斯会让人感到好奇。从表面上看，这是一笔典型的芬威体育集团的转会，在旧人离开之前就引进新的球员。迪亚斯，25岁，代表着未来，在安菲尔德应该有一个良好的职业生涯。”

“同时，马内将在4月年满30岁，对于一个以爆炸性速度和出色的身体素质为基础的球员来说，这很可能是一个重要的转折点。”

“在过去18个月左右的时间里，马内的状态比不上萨拉赫。你可以看到人们对他的怀疑。但是，利物浦近年来最缺乏的是什么呢？攻击的深度。将顶级球员换成其他顶级球员的能力，使事情变得更有新鲜感，而不担心会丢分，也不担心替代者不能挺身而出。”

“拥有萨拉赫、马内、迪亚斯、菲尔米诺和若塔组成的锋线，也许再加上富勒姆的法比奥-卡瓦略，将确保利物浦在下个赛季有一个强大的阵容。允许马内离开，无论他们可能收到什么样的转会费，都会大大削弱球队实力。马内将很难被取代。问问克洛普就知道了。”

“利物浦和马内是否会达成续约协议还有待观察。逻辑上讲，他、萨拉赫和菲尔米诺一起续约的可能性不大，但更奇怪的事情我们也不是没有见过。当然，有了这三个人，红军的实力会比没有他们更强。”