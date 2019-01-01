与小白比利亚重聚 巴萨将前往神户进行季前赛

西甲豪门透露他们将在亚洲的季前赛时面对两张熟悉的面孔，另外还包括将与切尔西的会面。

在预定了与神户胜利船的季前赛友谊赛后，巴塞罗那确认将与前球员伊涅斯塔和比利亚重聚。

去年，伊涅斯塔结束了他在巴萨的职业生涯，并与日本球队神户胜利船签约。而比利亚和前诺坎普中场球员塞吉·桑珀现在也在同一家俱乐部。

不过，在巴萨前往日本进行季前巡回比赛之际，这三名球员都有机会与包括莱昂内尔·梅西、杰拉德·皮克和塞尔吉奥·布斯克茨在内的老朋友见面。

巴尔韦德的球队正在努力完成本赛季的三冠王，在那以后他们将于7月23日在东京迎战英超俱乐部切尔西。

然后，四天后他们将前往神户迎战伊涅斯塔、比利亚和桑普的胜利船队，以结束日本乐天杯（Rakuten Cup）的比赛。

巴萨足球总监埃里克·阿比达尔说:“我们与乐天的合作建立在乐观、许可、尊重和团队合作的共同价值观基础上。”

“我们说我们是‘mes que un Club’——‘不仅仅是一家俱乐部’，而这一次也不仅仅是合作伙伴关系。”

“这个夏天乐天将帮助我们把巴塞罗那的一线队带到日本，打两场特别的比赛，对切尔西和神户。”

“最近几年我们和切尔西打了几场精彩的比赛，我们期待着在东京和他们再次交手。”

“至于胜利船这支球队，这场比赛对我们来说是非常特别的，因为现在有三名球员在他们队中，但他们都是巴萨大家庭的一员：塞尔吉·桑珀，大卫·比利亚和安德烈斯·伊涅斯塔。”

“我们很高兴能将我们独特的比赛风格带给日本的球迷们。”

乐天公司董事长兼首席执行官三木谷浩史表示:“我们非常自豪能将这两家传奇俱乐部带到日本。”

“乐天杯将让神户球队有机会与欧洲顶级足球俱乐部之一的巴塞罗那队比赛，日本球迷也有机会看到一些世界顶级足球俱乐部的比赛。”

“我们希望本届乐天杯的比赛将提高日本足球的技术水平和全球知名度，我们对激励下一代年轻天才感到无比兴奋。”