与多特和莱比锡接触属实 哈兰德将得球队祝福

哈兰德前往德国与多特和莱比锡红牛进行转会谈判的消息，已经得到了红牛体育主管的确认。

19岁的哈兰德本赛季已经成为了欧洲赛场最有前途的青年球员之一。他在各项赛事中出场22次，已经打入28球，其中还包括8粒欧冠进球。这样的高光表现自然吸引了许多欧洲球队的注意。

曼联和利物浦都与这名挪威国脚传出过绯闻，这两家英超豪门还被传同时在追求哈兰德的队友南野拓实。除此之外，皇马和尤文也都成为了哈兰德的潜在下家。

不过目前看来，德国似乎更有可能成为哈兰德的下一站。在周四的新闻发布会上，萨尔斯堡主席弗洛恩德确认了挪威人与德甲球队接触的消息。

弗洛恩德说道：“我们接受所有谈判。当然，我们也知道哈兰德昨天去了莱比锡和多特蒙德。”

“萨尔斯堡的所有人都会为他送上最美好的祝福。”

而多特的体育主管佐尔克却不想透露任何关于这桩转会的消息，他拒绝对哈兰德的未来发表任何看法。

当被问到这名射手的威斯特法伦之旅时，佐尔克给出的回答是：“无论是对这名球员还是其他球员，我都不会发表任何评论。”

“现在最重要的是我们与美因茨的比赛，其他的无可奉告。”

尽管如此，外界仍然相信哈兰德是多特冬窗引援的头号目标。在阿尔卡塞尔频繁受伤的情况下，多特主帅法夫尔急需一位高效的杀手来与填补锋线的空缺。

而哈兰德对于冬窗转会，也在周二与利物浦的赛前给出了自己的看法。

他说道：“我只想专注于我的本职工作，就是踢球，并且享受与足球相伴的每一天，保持一个清爽的心态，活在当下，享受当下。”

不过奥地利冠军最终在主场0-2不敌克洛普的球员，排在E组第三，自动进入了欧联杯继续征战。

多特则在2-1战胜布拉格斯拉维亚的比赛后，积分超过国米，以F组第二的身份实现晋级。