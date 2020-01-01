与吉鲁达成个人协议 国米接近签下切尔西前锋

蓝军已经准备好让法国人离开，但还在协商转会费，意甲俱乐部希望能够低于700万欧元的开价。

国际米兰希望在与这名射手就个人条款达成一致后，与切尔西敲定一份有关引进吉鲁的协议。

这名法国人将与意甲冠军争夺者签署一份为期两年半的合同，并希望能在周末达成协议。

根据合同条款，吉鲁在国米的薪水将与在切尔西的匹配，最初的400万欧元的工资将在接下来的两个赛季里降至350万欧元。

弗兰克•兰帕德的球队就这名射手开出了约700万欧元的报价，但国际米兰迄今只报出了500万欧元报价，以及其他附加费用。

前阿森纳前锋拒绝了阿斯顿维拉，而波尔多和里昂也在努力与这位法国国脚达成协议，国际米兰希望击败其他俱乐部签下吉鲁。

在兰帕德的治下，吉鲁变得有些多余，他渴望离开斯坦福桥，同时他也怀揣着在上一届世界杯夺冠后再次出征2020年欧洲杯的雄心壮志。

本赛季他只为蓝军出场7次，这导致法国主帅德尚呼吁他的前锋离开西伦敦。

兰帕德已经公开承认切尔西在出售吉鲁前不需要锁定一个替代者，塔米·亚伯拉罕继续他的良好状态，而巴舒亚伊则可以作为替补。

“不一定，”当被问到他是否需要一名新的前锋才能出售吉鲁时，兰帕德说。“听着，我想每个人都在谈论这件事，所以我不会拐弯抹角。我认为他的经纪人已经和国际米兰谈过了，但是直到我们认为这是正确的决定之后，交易才会完成。”

吉鲁的经纪人迈克尔·马努埃洛将于周四回到米兰，希望转会的最终细节能在未来几天内得到解决。

、尽管国际体育仲裁法庭(CAS)已经解除了对切尔西的转会禁令，但切尔西在寻找新签约球员的过程中也遇到了挫折，他们并没有马上达成任何交易。

里昂已经发表了第二份声明，暗示穆萨·登贝莱不会被出售，但蓝军仍然有兴趣在一月份引进这名球员。

“我们没有改变主意，”奥拉斯说。“穆萨是个优秀的球员。他是我们需要的球员。这不是钱的问题。穆萨将和我们在一起直到赛季结束。”

蓝军的目标还包括莱比锡前锋维尔纳和多特蒙德球星桑乔，但他们都不会在冬季转会市场上进行交易。

水晶宫前锋威尔弗里德·扎哈是另一个切尔西喜欢的球员，但8000万英镑(1.04亿美元)的要价让潜在的求购者望而却步。