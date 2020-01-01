与切尔西抢人 罗马紧盯萨索洛边锋博加

这位科特迪瓦边锋引起了罗马的兴趣，不过切尔西拥有回购球员的权利。

罗马成为最新一家对萨索洛边锋博加感兴趣的俱乐部，不过科特迪瓦人的前东家切尔西拥有1500万欧元的回购权。

尽管如此，切尔西目前还没有表现出要激活回购条款的意愿，在这种情况下，罗马似乎已经开始尝试与这位23岁边锋的经纪人进行接触。

不去博加并不是唯一一位与红狼有所传闻的切尔西系球员，他们还盯上了合同即将到期的佩德罗，不过至少面临三家俱乐部的竞争。

其他球队

与此同时，博加很可能会在今夏离开萨索洛，他在2018年以350万英镑的价格从切尔西加盟了萨索洛。

这名科特迪瓦国脚已经吸引了来自那不勒斯，布莱顿和埃弗顿的兴趣，不过目前他只是默西塞德劲旅的一个低优先级目标。

回到切尔西在兰帕德手下踢球确实是博加的一个选项，但只有他得到一线队出场机会的保证时，他才可能选择回归。

在新型冠状病毒疫情爆发之前，博加在过去的六场比赛中打进了四球，其中包括在萨索洛4-2战胜罗马的比赛中打进了决定性的第四球。

在整个赛季中，博加在21场首发中攻入8球，还助攻了2次，他现在被认为是意大利顶级豪门之外最好的球员之一。

博加所在的萨索洛是第一家周一恢复训练的意甲俱乐部，有迹象表明，目前新型冠状病毒疫情在意大利已经有所缓解，意甲可能会在近期重启。

马佩足球中心的开放有限制，任何时候只允许六人到场，并需要遵循社交距离规则。

上周四，意大利艾米利亚-罗马涅地区发布的一项法令为萨索洛、斯帕尔、博洛尼亚和帕尔马恢复训练打开了大门。

其他意甲俱乐部至少要等到5月18日，也就是意大利政府现有的封城措施到期的第二天。

萨索洛的声明中写道:“球员只有在遵守社交距离规则的情况下才能进入球场，而体育中心(更衣室、健身房、办公室)将被禁止进入。”

“每节训练课将在周一至周五的上午进行，使用三个场地，每小时6名球员(每半个场地一名球员)，技术人员将不参加，同时将保证进行紧急卫生监督。”

周五，所有20家意甲俱乐部投票决定2019- 2020赛季的剩余比赛应该被完成，该赛季自3月9日因新型冠状病毒疫情爆发联赛而暂停。