与伦敦之王最配 失意刚果球王欲重返水晶宫

博拉西耶即将在本周结束租借期从维拉回归，但这位刚果球星已经不在埃弗顿主教练马尔科-席尔瓦的一线队计划当中。

据英国媒体《镜报》消息称，埃弗顿主帅马尔科-席尔瓦对即将回归球队的刚果边锋博拉西耶下达“逐客令”，希望对方能在这个冬窗能找到下家，不仅能回收部分转会资金，还能释放球队的薪资空间。

这位在两年半前以高达3千万英镑加盟而来的前水晶宫球员，当年一度被认为将会是主宰古迪逊公园两翼的边路煞星，然而一次重伤彻底改变了他的职业生涯发展。

经过一年的养伤康复后，博拉西耶已经丧失了在边路的锐利感。本赛季初，他就已经不在新帅马尔科-席尔瓦的计划当中，而被外借至英冠阿斯顿维拉。

即将在本周内结束租借重返古迪逊公园的他依然无法进入埃弗顿一线队，在这个冬窗重返水晶宫或许是一个不错的选择。

尽管博拉西耶和水晶宫都彼此有意愿，然而水晶宫主帅霍奇森提出的租借方案并不能得到埃弗顿方面的同意，太妃糖认为要在租借合同中加入买断条款。

现年29岁的博拉西耶曾在2012-16年间效力于水晶宫，为这家伦敦俱乐部各项赛事出场144次打进13球，并贡献30次助攻。

埃弗顿不希望当年斥巨资3千万英镑的转会费“打水漂”，因此他们也不排除把这名刚果国脚甩卖给出手阔气的中超俱乐部。