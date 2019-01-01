与众不同 马尔基尼奥斯敦促内马尔留在大巴黎

据报道，这位巴西巨星表示很想离开法甲冠军球队，因为有传言称他将回到巴塞罗那。

马尔基尼奥斯坚持说他希望内马尔能留在巴黎圣日耳曼。

这位27岁的前锋在法国首都度过了艰难的第二个赛季，据西班牙媒体报道，他已经告诉俱乐部主席赫莱菲他希望重新回到加泰罗尼亚巨人。

内马尔于2017年以创纪录的2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.49亿美元)的价格签约王子公园俱乐部，但据报道称，他现在很想再次与梅西及其他巴塞罗那的队友合作。

然而，同胞马尔基尼奥斯敦促他那因脚踝韧带受伤而被排除在巴西队美洲杯比赛之外的队友继续留在巴黎圣日耳曼。

在周二晚巴西0-0战平委内瑞拉的美洲杯赛后，这名后卫对媒体说：“作为一名如内马尔这样的球员，他能带来的改变……作为内马尔的队友、朋友和球迷，我希望他留在巴黎圣日耳曼。”

这名中卫本人也被传有可能在新教练毛里齐奥·萨里的带领下加盟尤文图斯，他承认自己还没有和内马尔讨论过未来的计划。

“我没有和他聊过，”他补充说。“我完全专注于最后的选择。他知道他必须做什么，我们的主席也知道。我不知道他们进行了哪些讨论。”

尽管内马尔的转会花费巨大，但有报道称巴黎圣日耳曼愿意以合适的价格让他离开，皇马也对签下这名前锋很感兴趣。

在接受法国足球采访时，巴黎圣日耳曼主席赫莱菲透露：“我希望球员们愿意付出一切来捍卫队服的荣誉，并加入到俱乐部的计划中来。”

“那些不想这样，或者不理解的人，我们会彼此沟通。”

“没有人强迫他和这里签约。没有人强迫他这么做。”

“他加入这个项目是在了解的基础上做出的决定。”

在2018-19赛季的大部分时间里，内马尔都在与伤病和停赛作斗争，他只在法甲出场17次，进球15粒。