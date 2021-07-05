与人无尤 阿里拒绝责怪穆里尼奥：我只怪我自己

这位英格兰国脚在2020-21赛季经历了他职业生涯中最糟糕的一个赛季，但他渴望在努诺的带领下展示自己的能力。

如果说德里·阿里在2020-21赛季的表现没有按计划进行，那就有点轻描淡写了。

尽管热刺在英超联赛中落后很多，仅排在积分榜第七，但英格兰国脚德里·阿里在整个赛季的大部分时间里都在旁观。

在穆里尼奥执教的32场联赛中，阿里只上场了233分钟。在穆里尼奥被解雇后，由临时教练梅森执教的六场联赛中，他出场385分钟。

很明显，不管出于什么原因，穆里尼奥都看不到阿里在他北伦敦的球队中有什么角色，这导致了更多关于这位25岁的球员将在这个赛季离开热刺的猜测。

然而，随着穆里尼奥的离开，阿里现在有希望复兴他的职业生涯，他从2018年世界杯加雷斯·索斯盖特名单上的第一个名字，到三年内几乎没有人谈论他是2020欧洲杯英格兰队的潜在球员。

尽管如此，他并不打算把责任推到别人身上。

“我只怪我自己。”他在一次独家采访中告诉够力足球：“我的表现应该达到一个让人很难不把我放在球队或者不让我上场的水平。我不怪任何人，只怪我自己。”

“和穆里尼奥一起工作是一次很棒的经历，我从中学到了很多。”

在一个管理着他的饮食、训练和场外活动的私人团队里度过了季前训练，很明显，阿里渴望把过去抛在脑后，在热刺接受更多的改变。

经过长时间的、有时并不完全鼓舞人心的教练寻找之后，热刺开始了新的征程，前狼队主帅努诺·埃斯皮里托·桑托将成为穆里尼奥的永久替代者。

而阿里渴望向这位新主帅展示，他可以达到甚至前热刺主帅毛里西奥·波切蒂诺都无法从他身上得到的水平。

“他(努诺)在狼队做得很好。”他说：“我期待与他交谈并与他共事。他是一个出色的教练，这是一个激动人心的时代。”

“我想让今年成为我经历过的最好的一年。很多人说我需要找到几年前的状态。对我来说，我甚至不想达到那个水平，我想超越那个水平，发挥我的全部潜力，成为最好的球员。”

“这是艰难的几年，但我一直在努力，并分析我需要做些什么来变得更好。”

“我在假期的大部分时间里都在刻苦训练。我觉得我不需要太多的休息，所以我只是全程训练。”

“每个人都在寻找额外的那几个百分点，所以你必须跟上。我感觉很好，很长一段时间以来感觉最好。”

阿里从C罗身上得到了激励，让自己变得更好——“我认为足球界的每个人都崇拜并尊重C罗所做的工作，”——而他的俱乐部队友哈里·凯恩在2020年欧洲杯上应对批评的方式也让他反思了自己的比赛。

在英格兰的前三场比赛中，凯恩都没有进球，但在对阵德国和乌克兰的两场比赛中，三狮队长再次证明了他为什么是世界足坛最令人恐惧的前锋之一。

英格兰将在周三与丹麦队进行半决赛，尽管这次没有参加比赛，但阿里还是很高兴地看到凯恩让那些怀疑他的人安静下来。

他补充道：“哈里是一位真正的职业球员，和我一样，他比任何人都更清楚自己是否值得被批评。”

“他非常专注于实现自己想做的事情。毫无疑问，他会得分。他就是这样的人，因为只有他有机会，十有八九都能够进球。”

“如果他不得分，这不会影响到他，因为他知道自己有多好，每个人都知道他有多好。”

“社交媒体很好，因为它太大了，给了每个人发表意见的机会，但对于像我和聚光灯下的哈里这样的人，你学会了关注你需要倾听的批评，这些批评来自你的教练、队友、朋友和家人。”

“任何人都可以说任何话，但要让它成为背景噪音。所以对我们来说，我们需要有狭窄的视野，专注于我们需要的东西。”

除了足球，阿里今年夏天还在另一个领域竞争，他将参加“无国界玩家”组织的价值150万美元的慈善赛事堡垒之夜。

在过去，他曾把自己的PlayStation Network用户名发给球迷，并在网上直播自己的游戏，他已经证明，他能够把对游戏的热情与足球结合起来。

他笑着说道:“当我在网上玩游戏和别人说我就是阿里的时候，人们都不信。”

“这是一个好东西，涉及到做一些我喜欢的事情。你有时也需要休息一下，和朋友们社交。”