与世俱杯冲突 克洛普扬言将放弃联赛杯八强

红军教练坚持他的球队不会参加即将到来的八强比赛，除非找到一个可以接受的时间安排。

利物浦主帅克洛普表示，除非有合适的时间安排，否则他们可能会抵制联赛杯四分之一决赛。

红军在安菲尔德两度两球落后的情况下90分钟内以5-5战平阿森纳，并在点球大战中获胜，晋级八强。

由于联赛杯计划在12月16日开始的一周内进行联赛杯八强，这与利物浦在12月18日在卡塔尔举行的世俱杯半决赛有所冲突。

在这种情况下，可能会在另一个周中找到另一个空档，但是红军的欧冠和英超赛程都有可能在2020年开始之前被占据。

克洛普坚持认为，只有联赛杯方面能在他们繁忙的赛程表中找到一个可以接受的日期，他的球队才会参加四分之一决赛。

“如果他们找不到合适的地方——我不是指圣诞节凌晨3点——那我们就不能比赛了。”克洛普在展示阿森纳后说：“如果他们找不到合适的日期，我们就不能踢下一轮，那么无论我们的对手是谁，他们都会晋级，或者让阿森纳去踢。我想很多来自英超的人都坐在电视机前希望阿森纳能做到这一点。但是我很抱歉。”

利物浦目前在1月2日对阵谢菲尔德联和1月11日对阵托特纳姆热刺的英超间隔中有9天的休息时间，但这段时间将进行足总杯第三轮比赛。