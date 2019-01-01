不闹了 阿瑙托维奇：西汉姆是我家 我们要努力赢得奖杯

阿瑙托维奇表示他将留在西汉姆，并表示俱乐部和伦敦就像“家”一样。

本月早些时候，一家中国俱乐部报价3500万磅求购阿瑙托维奇，并开出20万磅的周薪。

阿瑙托维奇的经纪人兼哥哥告诉talkSPORT, 29岁的他想要离开并“竞逐冠军”。

在西汉姆1-0战胜阿森纳的比赛中，他严肃地向球迷鼓掌，仿佛这是他为俱乐部踢的最后一场比赛。

不过，阿瑙托维奇上周五在Instagram上发了一篇很长的帖子，说他现在想要“停止”任何有关他未来的猜测，并宣布他这个月哪儿也不去。

阿瑙托维奇写道:“我想有人向我出价已经不是什么秘密了。我必须承认，这份工作对我和我的家人来说非常诱人。”

“我现在决定停止所有的写作和猜测。我是一名职业足球运动员，我一生中所知道的唯一一件事就是踢足球。

“很明显，伦敦和西汉姆对我来说就像家一样，我希望西汉姆的球迷一直都能看到这一点。”

“自从我加入以来，俱乐部一直在为我指明正确的方向，因此我想把报价放在一边，帮助俱乐部在积分榜上爬得越高越好，并努力赢得奖杯。”

“让我们一起关注剩余的赛季，让泡泡吹起来吧。COYI（铁锤加油）。”

当天早些时候，他在社交媒体上发布了一条神秘的消息:“很快有新闻……”

在上周输给伯恩茅斯的比赛中被排除出大名单后，阿瑙托维奇现在可以参加周六面对AFC温布尔登的足总杯比赛。