不针对维罗纳 巴洛特利表态只强怼少数白痴

针对上周日在维罗纳主场发生的种族歧视事件，巴洛特利相信大多数球迷并没有参与到这种罪恶的行为当中。

上周日布雷西亚1-2客负维罗纳的比赛，巴洛特利遭到在场部分维罗纳球迷疑似种族歧视的不当对待。

巴洛特利赛后也在自己的社交媒体上进行了强硬的反击，并且在意大利电视台的一档名为Le Iene的节目中再次表明了自己的态度。

“周日发生的事很不美好，但我并不是在指责维罗纳，我也没有指责维罗纳的球迷。我所针对的是少部分参与其中的白痴，我听到他们的声音了。”

“这不是两三个人，因为我听到他们从看台传来的声音。”

“我说出了真相，维罗纳的看台和维罗纳的球队对我还是很友好的，虽然也有和我开玩笑。如果你想吸引一名球员的注意，你有一千种方式，但不要这样，这样不好。”

“种族歧视的玩笑一点也不好，从来都不好，以后也不会是什么好事。他们是一小撮白痴，但他们始终存在。”

维罗纳方面也在赛后迅速作出了反应，带头闹事的球迷Lucas Castellini被禁止观赛知道2030年。这名球迷在接受Radio Cafe采访时还一度表示：“巴洛特利是意大利人，因为他有意大利国籍，但他永远都不会成为一个完完全全的意大利人。”

“那段调子只有四个人在唱，也只有被人录下来了才会被听到，巴罗利特听到的是他自己想出来的。”