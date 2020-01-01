不进欧冠就没钱：分析阿森纳转会窗口的问题

英超赛季的最后两个月可能是决定枪手在夏季转会市场的关键。

还有不到两周的时间，阿森纳将在客场挑战曼城中重新开始他们的英超征程。

接下来的10场比赛将是关键，因为枪手急需欧冠资格带来的财富。

阿森纳球迷信托基金（AST）的分析显示，截至2020年5月，俱乐部目前将亏损1900万英镑。AST还预测，如果下个赛季的所有比赛都空场举行，阿森纳将在2020-21年损失约1.44亿英镑。

其他球队

这些严峻的数字清楚地表明，在未来几个月中，Covid-19已经并将继续对俱乐部产生巨大影响。

在病毒大流行之前，阿森纳已经计划了一个繁忙的夏天，阿尔特塔渴望开始重塑他所继承的东西，并在他的阵容上留下自己的印记。

主教练阿尔特塔在接受天空体育采访时透露：“我计划了两到三种我们可以面对的不同情况。取决于这三种情况中的一个，我们将能够做得更多，做得更少，或者什么都不做。”

“我们每天都要做出反应。我们不知道财务状况将会如何，我们不知道规则、时机和窗口。目前有太多事情我们无法控制。”

对于阿森纳来说，2019-20赛季最好的结果是进入欧冠。

如果他们有资格参加冠军联赛，这将对他们的夏季转会产生巨大的影响。2019年，阿森纳在欧联杯踢到决赛仅赚得3400万英镑，而曼联和曼城仅在欧冠止步八强就赚得8200万英镑。

多做

阿尔特塔的首要任务是至少引进一名中后卫，一名中场和一名右后卫。一名前锋也被认为是关键，奥巴梅扬或者拉卡泽特都可能离开。

阿森纳想签下马德里竞技的中场球员托马斯·帕尔特伊，他有4400万英镑的买断条款，如果能保证参加欧冠，这笔交易将容易得多。

马竞很清楚阿森纳对这名26岁的球员的兴趣，并且已经给他提供了一份新合同，试图把他留在西班牙首都。

然而，帕尔特伊还没有签署合同，他正在等待夏天的到来。即使阿森纳没有资格参加欧冠，他们仍然希望签下这名加纳国脚，并可能尝试引诱马德里竞技进行交换——迭戈·西蒙尼是拉卡泽特的长期追求者。

在其他地方，帕布罗·马里从弗拉门戈租借加盟，而威廉·萨利巴将在租借到圣埃蒂安一个赛季后加盟。

这个赛季他们密切关注了兰斯的中卫迪萨西，并告知法甲球队他们对这位22岁的球员感兴趣。迪萨西的售价约为1300万英镑。

阿尔特塔渴望再增加一名右后卫来挑战贝莱林，而诺维奇的马克斯·阿隆斯是阿森纳很喜欢的球员，但他的身价可能太高了，即使他的俱乐部像预期的那样降级。

更有可能的是阿森纳希望永久签下塞德里克·苏亚雷斯，或者将本赛季被租借到德国波鸿乔迪·奥塞-图图提升到一线队。

今夏围绕阿森纳最大的问号是奥巴梅扬的未来。如果俱乐部决定出售他们的队长，他们将不得不引进一个替代人选。

理想的情况是，俱乐部希望引进一名年轻的前锋，并且本赛季一直在关注凯尔特人的奥德松·爱德华。根克的年轻加拿大籍前锋乔纳森·戴维也在阿森纳的候选名单中，而里昂的穆萨·登贝莱也是枪手长期关注的球员。

今夏阿森纳的一个潜在人选是库蒂尼奥，这位巴塞罗那的组织核心渴望回到英格兰。

对于阿森纳来说，更有可能的选择是引进费耶诺德的攻击型中场奥昆·科克库。

枪手的球探本赛季经常在德奎普球场观看科克库的比赛，19岁的科克库参加了31场比赛，贡献3个进球和6次助攻。费耶诺德意识到了阿森纳的兴趣，科克库的价格可能在2000万英镑左右。

少做

如果阿森纳错失欧冠资格，并再次获得欧罗巴联赛的席位，他们将会看到他们的转会预算急剧减少，尽管他们可以通过卖人来赚钱。

帕尔特伊仍将是优先考虑的对象，尽管在阿森纳缺乏现金的情况下，任何对这名中场球员的交易都很可能涉及到一名交换的球员。收购费耶诺德的科克库仍有可能。

马里仍然有望签约，但不太可能会有另一个中后卫，除了萨利巴。

免费的转会选择更有吸引力。苏亚雷斯的交易仍有可能完成，而伯恩茅斯的弗雷泽和巴黎圣日耳曼的库尔扎瓦也有可能。

阿森纳在一月份讨论了库尔扎瓦的转会，但是他仍然留在了法国首都。他肯定会在夏天离开，然而，欧洲的俱乐部都对他感兴趣。

不做

尽管如此，阿森纳仍然很有可能自1995-96赛季以来第一次错过欧战资格。

尽管欧罗巴联赛的收入不及欧冠联赛，但它仍带来了丰厚的收入——阿森纳在2018-19赛季打入决赛的收入为3400万英镑，在2017-18赛季打入半决赛的收入为3350万英镑。

在冠状病毒大流行的情况下，俱乐部已经面临着难以置信的挑战，而完全错过欧战会给俱乐部的财政留下一个巨大的窟窿。

在没有欧战带来现金保证的情况下，任何重要的转会交易在夏天都是非常困难的，除非交换或租借协议可以达成。同样的，阿森纳仍然可以通过交换帕尔特伊来吸引马竞。

阿森纳也可以通过出售球员来筹集资金，阿森纳对穆斯塔菲、帕帕斯塔索普洛斯、霍尔丁和科拉希纳茨的报价是开放的，但是由于目前转会市场的不确定性，阿森纳希望收到的报价可能不会成为现实。

这对阿森纳来说是最坏的情况，也是他们最希望避免的。确保下赛季进入欧洲赛场，即使只是欧罗巴联赛，对阿尔特塔的计划来说也是至关重要的。

如果没有欧战，对于像马里和苏亚雷斯这样的球员来说，相对低的转会费可能是阿森纳在如此艰难的财政环境下所能期望的最好的。