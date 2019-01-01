不足四成 瓜迪奥拉创执教生涯控球率新低

曼城主教练看到他的球队在大部分时间10人应战的情况下缺乏球权。

曼城在周五晚上2-3输给狼队的比赛中，创下了瓜迪奥拉执教生涯中控球最少的纪录。

这位前巴塞罗纳和拜仁慕尼黑的主教练以传控战术而闻名，曼城在英超联赛中经常掌握控球权。

然而，在联赛卫冕冠军对阵狼队的比赛刚开始12分钟，守门员埃德森就被红牌罚下，这让努诺·埃斯皮里托·桑托的球队得以控球。

他们将瓜迪奥拉的球队的控球率限制在37.8%，这是瓜迪奥拉执教历史上控球率最低的比赛。

这个数字远远低于瓜迪奥拉职业生涯第二低的数据，11月瓜迪奥拉率队2-1战胜切尔西时，拥有46.7%的控球权。

狼队也成为历史上第二支在联赛双杀瓜迪奥拉的球队。此前，安东尼奥·孔蒂的切尔西在2016-17赛季首次双杀曼城，这也是瓜迪奥拉在执教生涯首次被双杀。

这是自2018年4月曼城以2-3输给曼联以来，曼城首次在2-0领先的情况下输球。在那场比赛中，红魔在半场结束时0-2落后的情况下逆转，阻止他们的同城对手在曼彻斯特德比中提前夺冠。

另外，输给狼队意味着瓜迪奥拉的球队在本赛季迄今为止的19场联赛中已经丢了23个球，这是他们上个赛季全部失球的总和。

如果联赛领头羊利物浦在周日对狼队的比赛中获胜，他们与曼城之间14分的差距将扩大到17分。