不谈肖索 达米安赞范穆二帅世界顶级

意大利后卫离开了效力四年的曼联重返亚平宁半岛，在谈及英伦生涯时，他选择无视了自己最近合作过的这位红魔主帅。

29岁的达米安在效力曼联四年后，今年夏天转会前往了意甲球队帕尔马。意大利人最初是被范加尔签下，在穆里尼奥执教时期，他随队夺得了更多的冠军荣耀。

但在索尔斯克亚手下，他甚至只获得了三次出场机会。在为曼联一共出场92次，贡献1粒进球之后，达米安被曼联“卸货”，回归祖国。

在帕尔马的亮相仪式上，达米安说道：“范加尔和穆里尼奥是两位顶级主帅，他们赢得了很多，大家都知道他们。”

“他们给我留下了很多积极的东西，我很感谢他们。”

尽管在老特拉福德经历了一系列起起伏伏，但意大利人还是无悔当年做出转会红魔的决定。

他继续说道：“当时做出来到英格兰的决定很容易。”

“为这样重要的俱乐部效力是很值得骄傲的，对我而言也是一份巨大的责任，因为穿上这样光荣的球衣，肯定会给你给来巨大的责任。”

“这段经历我愿意再来一次，这是我职业生涯中很重要的一段经历。我在不同的文化与足球氛围中尝试控制自己，这令我在场上场下都获得了成长。”

“头两年我打了更多的比赛，最后的一年半，我的比赛机会就比较少，但我渴望踢球，这促使我离开曼联。”

现在，达米安期待着自己能够在意甲重新找回状态。他箱子呢自己的能力可以完美匹配意大利顶级联赛的要求。

“相比于意大利，英格兰联赛更强调身体而非战术。”

“当我得到机会可以回到过去，我一直都很重视战术方面，并且我不认为情况有什么改变。”