不计前嫌 圣徒：拉拉纳会再次被南安球迷接受

圣徒队的传奇人物弗朗西斯·贝纳利承认，有些人可能仍然对这位转会到安菲尔德的球员心存怨恨，但他认为球队应该寻找像他这样有实力的球员。

弗朗西斯·贝纳利说，如果亚当·拉拉纳想要离开竞争激烈的利物浦，他将会在南安普顿受到欢迎。

英格兰国脚是著名的圣玛丽青训学院的产物。

在2014年以2500万英镑(3200万美元)的价格转会安菲尔德之前，他帮助圣徒队从英甲进入英超。

拉拉纳是几个选择转会离开圣徒的球员之一，这让许多留在南海岸的球员感到沮丧。

然而，他是一个被证明处于最高水平的球员，作为一个年届30岁的球员，仍然有很多东西可以提供。

南安普顿的传奇球星贝纳利希望看到在这个赛季只出场了16次的他重新找回自己的脚步。“这是一个许多球员都会觉得困难的场景。”他说。

“但最困难的是球迷们会欢迎像拉拉纳这样的球员再次回到俱乐部吗？”

“这两家俱乐部之间的关系确实让南安普顿的球迷感到不安，因为我们的很多顶级球员都离开了南安普顿加盟利物浦。”

“我只是希望看到优秀、有天赋、有激情的球员为南安普顿效力——为我的球队效力。”

“不管发生什么，我对任何事情都持开放态度。”

拉拉纳与利物浦的合同只剩下一年多的时间了。

利物浦可能会在这个夏天敞开大门，而不是冒险在2020年看到一名34次代表英格兰出场的球员离开。

克洛普也有望在今年夏天进一步加强他的队伍，而这将使可能使得拉拉纳的出场顺位进一步下降。

那些在安菲尔德的支持者们认为需要更多的中场创造力，而在下一个转会窗口打开的时候，这样的需求可能会导致一些球员的来来去去。