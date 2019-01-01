不要抢我助攻 德布劳内为战热刺做好准备

德布劳内认为，在曼城对阵埃弗顿的比赛中自己已经有过助攻，并不是官方数据所显示的那样，在曼城3-1击败水晶宫的比赛中才迎来赛季第一个助攻。

北京时间4月16日，据英超官方数据统计，在曼城3-1击败水晶宫的比赛中，德布劳内助攻斯特林打入首开纪录的进球。德布劳内的这次助攻是他本赛季第一次助攻。

但比利时中场对此数据并不认同，他说：“官方数据并不重要，对阵埃弗顿的那场比赛中我已经有过助攻。但这不重要了，只是记录数据的方式而已，我只想尽力帮助球队，只要赢得比赛我就感到开心。”

“压力总是存在，如果我们无法取得英超冠军，外界会说我们度过了一个失败的赛季。但我们所能做的就是竭尽全力，奉献精彩的表现。如果最终我们还是无法夺冠，我仍然会认为我们有一个伟大的赛季。但显然，我希望我们能够成功卫冕。”

在曼城对阵热刺的欧冠四分之一决赛首回合中，德布劳内被安排进入替补席，曼城客场0-1不敌热刺。他们将在北京时间周四凌晨的次回合中坐镇伊蒂哈德球场再度与热刺展开交锋，争夺四强门票。

德布劳内认为他的状态能够在这场比赛中首发登场，但也表示会尊重主帅瓜迪奥拉的决定。

“对热刺的比赛我首发还是替补？这说不好，这都是主教练的决定。我上场的时候，我会努力做到最好，帮助球队。我替补的时候，我希望上场时尽可能地帮到球队。因此我是否上场都是主教练的决定，我们都必须遵守。”