不良影响？ C罗才应该是姆巴佩的榜样 并非内马尔

巴西人可能已经错过了成为世界最佳球员的机会，他年轻的巴黎圣日耳曼队友应该注意到他哪里做错了。

内马尔和姆巴佩将在2019年内首次在冠军联赛中并肩作战，周二，巴黎圣日耳曼将在伯纳乌球场挑战皇家马德里。

由于停赛和受伤，巴西人本赛季未能参加法甲冠军之前的任何一场A组比赛，但巴黎圣日耳曼在没有他的情况下表现良好，前四场比赛一球未失。

如此令人印象深刻的成绩让很多人质疑内马尔对首都球队的重要性，甚至有人认为他对他们的表现有不利影响。

当然，RMC的专家克里斯托夫·杜加里担心南美人会影响姆巴佩的态度，无论是场内还是场外。

“我不希望我在姆巴佩身上的梦想被打破，”这位1998年世界杯冠军在5-0客场击败布鲁日后警告说。那场比赛，这位巴黎人替补出场，上演了帽子戏法。

“我喜欢巴黎圣日尔曼目前的表现：谦卑；这种适度的匹配方法；他们对工作的渴望。我不想要一场自我或数据的战争。如果你是伟大的，这是由我们专家来说的。”

“我宁愿姆巴佩和伊德里萨·盖耶、安德·埃雷拉或安吉尔·迪玛利亚在一起。和这些人在一起没那么有趣，和内马尔在一起更像是一场派对，但是嘿……”

“就像我说的，我担心这个男孩的梦想会破灭。我觉得事情很快就会变糟。

“也许我对姆巴佩有点苛刻，但做一个好人和一个伟大的球员一样重要。”

几分钟前，这位20岁的球员打破了梅西一项纪录，成为在欧洲冠军联赛上进球15个的最年轻球员，比梅西早了347天。

然而，正是这名年轻球员赛后的言论给了杜加里很大的打击。

“我想开始，”姆巴佩说。“我想首发上场。这是教练的决定，你必须接受。我想再次证明，没有我是很难做到的。”

这位还是那个在2017年帮助摩纳哥夺得法甲冠军后放弃了一场派对而直接去睡觉的法国人吗？这是对比赛的渴望，还是仅仅是对聚光灯的渴望？

杜加里显然认为是后者，尽管这是有争议的。

当然，在球场上，有越来越多的证据表明巴西人对姆巴佩的比赛有影响。

如果说在他职业生涯的最初几个月，仅仅依靠自己的速度是不公平的，但毫无疑问，自从他与内马尔合作后，他使用了更多的技巧和花样。

虽然这让他原本就很强大的比赛变得更受关注，但并没有让比赛变得更有效。

很明显，随着时间的推移，姆巴佩需要调整他的风格，尤其是如果他继续被本赛季困扰他的肌肉问题所困扰的话。

然而，为了更有效地发展，他应该关注的不是他更资深的攻击型队友，而是他儿时的偶像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

今年27岁的内马尔本应达到事业的巅峰，但他却停滞在一个以自我为中心的世界里，在这个世界里，表现和天赋比效率更重要。

当然，他在法国的数字仍然令人印象深刻，但人们有一种压倒一切的感觉，那就是他是为自己而不是为球队踢球。

他的比赛是风格对实质的胜利，但这并没有把他提升到世界上最好的水平——一种曾经被认为是不可避免的地位。

相比之下，34岁的罗纳尔多仍然是足球场上表现最出色的球员之一。

虽然葡萄牙人有他自己的批评者，但没有人能否认的是他从一个在曼联的不成熟的过度依赖踩单车的男孩发展成了一个无论是在老特拉福德、皇马还是现在的尤文图斯的进球机器的。

随着时间的推移，他把他的剧本简化了，而不是复杂化了。

当然，他对自己的能力保持着坚定的信念，但这很少会对他的球队造成损害，这是很罕见的——通常，这是一种资产。

努力的工作和严格的应用使罗纳尔多达到了比赛的顶峰，并让他在20年的大部分时间一直如此，还获得了5个金球奖。

与此同时，内马尔在一年的过程中还没有达到那种水平，更不用说在职业生涯中保持这种水平了。事实上，关于他的职业生涯是否已经达到顶峰，他还有很多问题要回答——球迷们可能只有在他离开巴黎时才会发现这一点。

此外，有一个非常真实的论点是，姆巴佩已经超越了他那引人注目的同伴。

巴黎圣日耳曼认为法国人在他们的长期计划中更加重要，在他的合同到期前两年半，他们已经和他展开了合同谈判。

当然，这位世界杯冠军出生在这个城市，在当地很有吸引力，但他在世界范围内的吸引力凭借他的球衣现在比内马尔的卖得更多得到了巩固。

那么，现在是姆巴佩摆脱队友的时候了，他应该去追求并继续自己的伟大之路。

巴西人似乎错过了取代罗纳尔多和梅西成为世界上最伟大的球员的机会——他不应该被允许阻碍姆巴佩实现梦想的希望。