不能寒了功勋的心 前球员：皇马应该留下拉莫斯

皇马是一家不愿意留下球队传奇的俱乐部，但他们的前球员认为球队应该改变这一政策，至少要留住现任队长拉莫斯。

前皇马前锋普雷德拉格·米亚托维奇表示，拉莫斯应该得到一份新合同，这样他就可以在皇马结束自己的职业生涯。

皇马队长与球队的现有合同将在2020-21赛季结束后到期，届时他将年满35周岁。

在过去的一段时间里，皇马一直对俱乐部的传奇球员有些冷漠，包括拉莫斯的前队友劳尔和卡西利亚斯，都在职业生涯末期被“扫地出门”，分别加盟了沙尔克和波尔图。

其他球队

然而，米亚托维奇坚持认为皇马必须留下这位西班牙国脚，尽管他已经进入了职业生涯的暮年，但他在球场上的作用依旧巨大，还能够将皇马精神传承给年轻后辈。

“我们不能让我们的传奇球员去帮助其他球队，因为他们应该属于我们。”前马德里前锋告诉Stats Perform News。“我希望俱乐部能够废除这项政策。”

“不幸的是，这不会发生在皇家马德里。劳尔在皇马有过辉煌的历史，但离开的时候却很糟糕，费尔南多·耶罗也是如此，卡西利亚斯也是。”

“现在他们正在谋划在塞尔吉奥·拉莫斯做同样的事。俱乐部必须延长他的合同，两年或者三年无所谓，这个家伙必须在皇马结束他的职业生涯。”

“他很重要，他是俱乐部的财富。无论是他已经达成了什么样的成就，还是他能够未来做到什么，俱乐部都必须留下他。也许不是在球场上，而是去教导其他年轻的皇马球员如何踢球，应该拿出怎样的表现，如何去适应这家豪门。”

皇马还在2018年夏天将C罗卖到了尤文图斯，与此同时，也有传闻称他们想要将即将年满35周岁的莫德里奇送走。

在齐达内第一次执教期间，这两名球员在球队达成欧冠三连庄的过程中发挥了关键作用。

“如果我是俱乐部高层，我不会放走像克里斯蒂亚诺，拉莫斯或者莫德里奇这样的球员。”米亚托维奇继续表示。

“随着时间的推移，他们的身体和体力可能会出现下降，但他们能够为那些新援提供帮助。”

“不妨让我们想象，当一位年轻前锋加盟而来以后，他可以像C罗学习，葡萄牙人也会给出他的建议。又或者是一位年轻的中后卫加盟而来，他可以与塞尔吉奥·拉莫斯进行交流——在如何表现方面，拉莫斯会教导得很棒。”

“足球并不是这样的运动，那就是你只想拥有那些处于巅峰的伟大球员，然后在你不需要的时候将他们扫地出门。有一些俱乐部，比如意大利那边，他们在这方面就做得很不错。比如巴雷西和马尔蒂尼这样的巨星，他们都得俱乐部视为珍宝。”