不胜场次延续 加图索拒绝对米兰未来做出推测

在AC米兰0:0战平弗罗西诺内的比赛后，加图索对球队的表现感到愤怒。

在AC米兰0:0战平身陷保级区的弗罗西诺内后，主教练加图索拒绝对他的未来做出任何推测。

这个结果使得红黑军团自12月以来没有在任何比赛中都取得过一场胜利——意味着他们已经有四场联赛没有进球了。这是他们自1984年以来最长的一次进球荒。

赛后，加图索迅速澄清了关于他工作稳定性的任何猜测。

他说：“我关心的是球队，而不是考虑我的处境。我正在因为比赛结果而被评判的，而这个结果现在还没有出现。”

“我是这艘船的船长，我对此有责任。”

“球员的表现不够理想，我必须在这一点上进行干预。然后任何事情都可能发生。我会接受每一个决定。”

这位前意大利国脚还指责他的球队在上半场表现不佳的僵局中放弃了主动权。

弗罗西诺内整个赛季只赢过一场意甲联赛，本来这个数据可以在这场比赛之后翻上一番，但是齐亚诺(Camillo Ciano)的进球被VAR核实后宣布无效，而后多纳鲁玛以米兰队中最出色的表现结束了这场比赛。

卡斯蒂利亚霍在中场休息前击中门柱，但教练对他的整体表现并不满意。

加图索说：“你不能在面对一场重要的比赛时踢得像上半场那样。”

“我们白白给了对手45分钟的时间，我们没必要给他们这样的礼物。”

“我们正处于一个不光彩的时刻。没有得到我们期待的结果，因此我不接受像上半场那样的表现。”

温格已经和加图索的球队联系在了一起，所以周末能否战胜斯帕尔对于后者是否继续留在主帅位置来说是非常关键了。

米兰在意甲积分榜上排名第五，在与弗罗西诺内的平局中落后领头羊尤文图斯21分。