不置可否 内维斯：狼队球员对转会传闻并不感冒

这名狼队的中场球员已经看到了他自己的转会问题被讨论，但他认为这一切并没有什么实质性意义。

鲁本内维斯表示，狼队的每个人对待转会传言的态度都是充耳不闻，目前这些已经成为了阿达玛·特劳雷和劳尔·希门尼斯等人造成了潜在干扰。

近一段时间，不断有传闻称有俱乐部要带走狼队的一些核心球员。

狼队的头号射手、创俱乐部签约记录的希门尼斯目前得到了多家顶级豪门的关注。

其他球队

这位墨西哥国脚据说已经成为曼联和阿森纳的目标，而西甲豪门皇家马德里和巴塞罗那同样对他表现出了一定的兴趣。

除此之外，狼队边锋特劳雷也是转会市场上被热议的目标，这位巴萨青训出品的年轻人被认为是利物浦潜在的引援目标。

在来到英格兰赛场之后，内维斯在三个赛季中都有着出色的表现，他也是另一位深陷转会传闻的狼队球员。

他在中场的出色表现已经引起了老特拉福德和安菲尔德人们的注意，不过这位葡萄牙国脚强调他们这些狼队球员并没有将这些没有实质性内容的传闻放在心上。

他在接受《卫报》采访时表示:“自从我来到这里，人们就一直在猜测。”

“但我们不会将这样的传闻放在心上，我们希望尽可能长地呆在一起，但这就是足球，猜测总是存在。”

“我们的工作就是在球场上踢好球，然后将其他传闻留给其他人。”

内维斯目前的注意力集中在了原定于6月17日重新开始的英超联赛上。

狼队目前仍然在争夺2019-20赛季的欧冠名额，目前他们距离联赛第四名的切尔西还差5分。在英超还剩9轮的情况下，狼队想要完成这一目标并非不可能的事。

内维斯补充道，狼队已经恢复了全面接触训练:“我们真的很兴奋——在训练之后更是如此，因为我们终于可以正常地踢球了。”

“到目前为止，我们只是单独或小组训练，并没有直接进行接触。”