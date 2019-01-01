不续租不买断 切尔西确认伊瓜因回到尤文图斯

在一段不成功的租借效力后，切尔西决定不与伊瓜因续约。

切尔西已经证实伊瓜因已经离开了俱乐部，而欧联杯的冠军选择不延长他在的租借期或者寻求一份永久合同。

伊瓜因在斯坦福桥度过了2018-19赛季的后半段，但在14场英超比赛中只进了5球。

这位31岁的球员之前在2015-16赛季的意甲联赛中为毛里齐奥·萨里的那不勒斯打入36粒联赛进球，他将在主教练从切尔西转会到尤文后再次与意大利人并肩作战。

切尔西可以选择支付1800万欧元(1600万英镑/ 2000万美元)将伊瓜因的租借期延长12个月，而蓝军也可以以3600万欧元从尤文购买这名前锋。

伊瓜因之前曾表示希望留在切尔西，现在已经和罗马联系在一起，但他的哥哥兼经纪人尼古拉周日在推特上表示，下个赛季他将不会为尤文图斯以外的意甲俱乐部踢球。

周一，切尔西宣布与伊瓜因的合同到期，前队长加里·卡希尔、罗伯特·格林、爱德华多和凯尔·斯科特将离开俱乐部。

他们在俱乐部官网上谈到伊瓜因时说:“伊瓜因是一月份从尤文图斯租借到切尔西的。他和毛里齐奥·萨里在那不勒斯一起度过了一段美好的时光。伊瓜因在足总杯战胜谢菲尔德星期三的比赛中首次代表蓝军出场，并在接下来的周末对阵苦苦挣扎的哈德斯菲尔德的比赛中攻入两粒漂亮进球。在租借期满前，他又进了三球，所有的进球都凸显了他在门前的天赋。富勒姆、伯恩利和沃特福德都被他破门，他在我们最终获得英超第三名的过程中发挥了更大的作用。由于吉鲁在欧罗巴联赛中处于领先地位，伊瓜因的参与主要限于国内比赛，但在巴库获胜后，他在自己的收藏中又增加了一枚奖牌。”

切尔西上个月失去了球星阿扎尔，但是今年早些时候引进了来自多特蒙德的美国前锋普里西奇作为替代。