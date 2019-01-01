不给穿10号 阿扎尔：魔笛让我找别的号码

阿扎尔在切尔西所穿的10号在皇马已经有了主人，但他对此并不担心。

埃登·阿扎尔表示，他并不担心自己在皇家马德里的球衣号码或罚点球的责任，重要的是适应新队友，因为他终于来到了心仪的俱乐部。

比利时人上周完成了一笔1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的转会，结束了数月来对他离开切尔西的猜测。

阿扎尔是俱乐部今夏新签的几名球员之一，其中包括前锋卢卡·约维奇、后卫埃德尔·米利唐和费兰·门迪。

皇马上赛季在西甲联赛中排名第三，在欧冠十六强中负于阿贾克斯，在此之后，皇马引进了一些新面孔来重组更衣室，并希望在齐达内的带领下让俱乐部重新焕发光彩。

阿扎尔是重建的代表人物，尽管他很可能会作为今夏的招牌签约而结束皇马的豪购，但他坚称自己来马德里不是为了惹怒皇马。

一个很好的例子是关于他会选择什么号码的讨论，现在卢卡·莫德里奇仍然是10号，阿扎尔说他愿意放弃这个号码。

“我通过科瓦契奇和莫德里奇谈过。我开玩笑地问他能不能把10号留给我，他说不行，我必须再找一个号码。”阿扎尔周四说：“对我来说，号码并不重要，重要的是穿上这件球衣，戴上这个徽章。”

阿扎尔还表示，他不会强求为皇家马德里罚点球，皇马队内已经有主罚点球的人选。塞尔吉奥·拉莫斯上赛季在俱乐部的12个点球中踢了8个，卡里姆·本泽马踢了3个，加雷斯·贝尔踢了1个。

阿扎尔说责任在拉莫斯身上，即使比利时人上赛季主罚了切尔西7个点球中的6个。

他说：“当一个人为皇家马德里效力时，只有一个球星，那就是球队。我以一个新球员的身份来到这里。在切尔西我已经踢了7年了，我是作为一名新球员来到这里的，我将尽我所能为球队做出贡献。

“关于点球，我认为队长射得很好。如果他们让我踢……我不认为他会问我，我认为他会继续进球。”