不离不弃 德赫亚：我们会为索尔斯克亚战斗至死

德赫亚刚刚签下一份新合同，他将在老特拉福德效力到2023年，西班牙门神将致力于减轻主教练的压力。

曼联门将大卫·德赫亚证实了他对索尔斯克亚的支持，并承诺为这位压力巨大的主教练奋斗“至死”。

上赛季作为穆里尼奥的临时替代者，索尔斯克亚在他的首场比赛中就给人留下了深刻的印象，但是自从他被确认为老特拉福德的永久教练后，他就一直在苦苦挣扎。

随着球队在2018-19赛季末状态的下滑，曼联错失了欧冠的入场券，而在新赛季开始时，他们的表现平平，在英超联赛的头六场比赛中只得了8分。

这让挪威人的稳定性受到质疑，但是德赫亚相信曼联必须对这位前射手保持信心。

“（索尔斯克亚）是我们大家庭的一员，他在这里当了很多年的球员，他很了解俱乐部，最重要的是整个球队都支持他，我们会为他战斗到死。”西班牙国脚对DAZN说：“这是关键，他是一个很好的教练，我们会和他一起走到最后。”

德赫亚最近在老特拉福德签了一份新合同，将他的合同延长到2023年，合同中还包括了一个赛季的续约选择权。

“这是一个特殊的俱乐部，是英格兰最大的俱乐部，能在这里效力这么多年我感到非常自豪和高兴。”他补充道：“我很高兴，我在这里已经很长时间了，我真的很高兴，这是一个拥有非凡球迷的优秀俱乐部。我们经历了一些艰难的岁月，但这就是为什么我们来到这里，试图提供帮助。我希望我们能在未来几年里取得重大成就。”