不确定库蒂尼奥的未来：不知道会发生什么

这名巴西人被传将以租借的方式离开诺坎普，而巴萨主帅目前还不能确定他是否会留下。

巴塞罗那主教练埃巴尔韦德认为库蒂尼奥将继续留在这支西甲冠军球队，尽管他承认“不知道将会发生什么”，因为关于后者离队的传言仍在继续。

据报道，27岁的库蒂尼奥以1.14亿欧元(1.28亿美元，1.05亿英镑)的价格从利物浦加盟巴萨一年半之后，就被传将重返英超。

据报道，这位巴西国脚是热刺、曼联和阿森纳的目标，英格兰的转会窗口将在周四下午5点关闭。

巴尔韦德对库蒂尼奥的未来还不确定，但他认为这名前锋在即将开始的赛季将留在诺坎普。

他在周三巴萨2比1战胜那不勒斯赛后新闻发布会上说：“我们不知道会发生什么，但是库蒂尼奥会和我们一起。”

“他没有上场，但我们对他的计划是一样的，看看他周六是否能上场踢一些时间。”

“但是他是一个和我们在一起的球员，我们拥有他，当然，他和我们在一起，我们认为他会继续和我们在一起。”

“在所有这些转会窗口里，都会有很多话题。”

布斯克茨和拉基蒂奇的进球帮助巴塞罗那在佛罗里达战胜那不勒斯。

格里兹曼为巴萨踢了半场，但是这位前马竞球星在新东家的四场季前赛中都没有进球。

巴尔韦德在谈及这位法国前锋时表示：“他上半场踢得很好，但也许我们丢掉一些节奏。”

“我原以为他会像苏亚雷斯一样在主场踢球，而周六他将再次上场。”

巴尔德还淡化了有关巴黎圣日耳曼球星内马尔转会皇马的报道。

内马尔被认为将会回到诺坎普，但是周三的报道说皇马正在准备引进这位巴西球星。

巴萨主帅认为这只是种猜测，并表示他并不确定内马尔的去向。

巴尔韦德补充说道：“现在说是皇马，我们将会看到明天会发生什么。”

“两年前他就在这里，那时我不得不回答许多记者的问题。现在，他们又问我关于他的事。”

“看来内马尔在跟踪我，我们对其他球队的球员没什么可说的。”