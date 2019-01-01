不知不觉失去生活？贝尔：我们都是木头人

皇马边锋表示，球员的生活方式并不自由，没有多少选择权

贝尔表示，足球运动员“有点像机器人”，因为球员在安排自己生活时缺乏选择的自由。

这位威尔士边锋自2013年以来一直效力皇马，并且已经与俱乐部赢得了四次欧冠冠军。

最近几周盛传贝尔要离开皇马。齐达内的回归甚至进一步限制了他的上场时间。



对于贝尔而言，这是一个令人沮丧的赛季，他在42场比赛中仅打进14球。他本该负担起C罗离队后的一部分进球重任。

贝尔由于在皇马更衣室里离群索居而保守批评。他暗示自己的职业选择迫使自己失去了很多生活空间。

他提到了自己的前威尔士队友尼亚坦加。这位后卫已经退役，离开赛场，专注于他的家庭，并选择成为了私人教练。

“是的，绝对（可以找回你的生活）。因为作为一名职业运动员——特别是在团队环境中——你无法像高尔夫选手或网球运动员那样，规划自己的日程。”Bale在拍摄BT Sport的电影'State of Play'时说道。

“所以我们很像是机器人。我们被告知要去哪里，什么时候到那儿；我们该在何时进餐，什么时间去见教练。这有点像不知不觉失去了自己的生活。你只是被告知下一步该做什么。

“就算你有想做的事，你也无法选择去做。所以，是的，我完全可以理解为什么（他们会这么说）。

“但从另一方面来看，球员的职业生涯是如此短暂，以至于有时你只能牺牲生活。

“有些人认为这是值得的，有些人认为这不值得。每个人都知道自己该在什么时候退役。显然尼亚坦加在正确的世界退出了足球，他过得很开心。”

贝尔本赛季跟随皇马在西甲联赛中获得第三名，欧冠中输给阿贾克斯，止步十六强。