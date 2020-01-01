不留情面 祖马：穆里尼奥曾直接说我是垃圾

这名法国后卫曾与葡萄牙主帅在斯坦福桥一起工作。

切尔西后卫库尔特·祖马公开谈论了几年前的糟糕表现后穆里尼奥骂他是“垃圾”的事情。

穆里尼奥在2014年将19岁的祖马从圣埃蒂安带到斯坦福桥，对这位教练的对抗方式并不陌生。

这位年轻的后卫承认，当穆里尼奥有一天把他叫到一边直接批评时，他感到很震惊。

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“我不记得我们踢了哪场比赛，我们在客场1-3输了。”祖马告诉RMC体育。

“第二天，他（穆里尼奥）来找我，带我去他的办公室，问我是否还好。我说是的，他问我是否确定。”

“我又说了是，他回答说：‘因为你这个周末是垃圾。’就这样直接。这让我很震惊，但也让我想立刻在球场上做出回应。”

“我记得这件事伤害了我，影响了我。但我真的很想让他知道我可以做出反应。”

穆里尼奥有时会被指责没有利用年轻球员，而在从“特别的一个”身上获益之后，祖马显然不同意这种说法。

“他是一个热爱胜利的人。他使用了所有可能的手段来实现这一目标。”

“我19岁来到这里，他让我比赛。我有机会，我踢了我的比赛。”

“我不知道其他人是怎么想的，我们都有不同的看法，但在我这边，我不太同意（穆里尼奥不给年轻球员机会的说法）。”

现年25岁的祖马本赛季一直是切尔西的主力后卫，他在联赛中出场20次，在俱乐部后卫方面仅次于队长塞萨尔·阿兹皮里奎塔。

祖马将在下周六与他的前教练面对面，届时穆里尼奥将回到斯坦福桥，他的热刺将对阵切尔西。