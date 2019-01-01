不留余地 齐达内确认贝尔“十分接近”离开皇马

皇家马德里队主教练证实，西甲豪门希望在未来几天内出售这名边锋。

齐达内表示，加雷斯·贝尔在周六与拜仁慕尼黑的国际冠军杯比赛中被排除在大名单外，他即将离开皇马。

贝尔被主教练齐达内认为是多余的，这位威尔士球星缺席了皇马1-3输给拜仁的比赛。

这位30岁的球员的合同还剩三个赛季，他与前东家托特纳姆热刺、曼联以及周六的对手拜仁联系在一起。

看来贝尔的未来即将得到解决，齐达内决定尽快卖掉这名威尔士国脚。

当被问及为什么贝尔在周六被排除在大名单之外时，齐达内告诉记者:“贝尔没有上场是因为他离离开已经很近了。我们希望他尽快离开，这对每个人都是最好的。我们正在努力让他转会到一个新的球队。”

皇马主帅还解释了俱乐部让这位前热刺球星离开的决定，声称俱乐部在上赛季令人失望的成绩之后“必须改变”。

他说:“我对他没有任何个人恩怨，但是事情总会有解决的时候，因为事情必须解决，我必须做出决定，我们必须改变。离开是教练的决定，也是球员的决定，他知道情况。情况会改变，我不知道是在24小时还是48小时后，但它会改变，这对每个人来说都是件好事。”

齐达内在比赛前就谈到了贝尔，并表示贝尔“留下没有问题”，同时他也暗示了曼联球星保罗·博格巴的潜在转会。

这一突然的转变引发了很多问题，皇家马德里已经在周六与贝尔的一位追求者保持了密切的联系。

拜仁中场蒂亚戈·阿尔坎塔拉在赛前也明确表示，贝尔将会受到德国豪门的欢迎，他们正在寻找替代俱乐部传奇人物罗本和里贝里的人选。

蒂亚戈在赛前新闻发布会上说:“如果加雷斯(贝尔)想来，任何想来这里的顶级球员都是受欢迎的。”