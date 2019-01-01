不用多问 未来在多特 格策回应转会阿森纳传闻

在他的合同只剩下一年的时候，这名前锋成为了酋长球场的潜在的选择，尽管他并不担心这种猜测。

多特蒙德球星马里奥·格策否认了有关他将转会阿森纳的报道，因为他期待着与他儿时效力的俱乐部续约。

27岁的格策从十几岁起就被认为是明星球员，22岁时就帮助德国打入制胜一球，击败了决赛对手阿根廷队，夺得2014年世界杯冠军。

然而，自那以后，他一直挣扎着实现这一潜力。2016年，因为未能在安联球场站稳脚跟，他缩短了在拜仁慕尼黑的三年合同，回到了他的老东家。

上赛季对于这名前锋来说也开始得不顺利，自从回到多特之后，他不得不与伤病作斗争。

虽然阿森纳是对他感兴趣的球队之一，但格策对这些传闻并不在意。

“我总是听到这样的谣言，他们每年都会出现。”他向够力足球解释道。

“每个人都有自己的价值，俱乐部必须决定谁适合这个位置。”

现在他的合同只剩下一年了，多特蒙德很想和格策续约。

“我们的目标是让马里奥留在我们身边。在过去的几周里，他的发展非常积极。”

体育总监迈克尔·佐尔克最近在同一份刊物上补充说：“在赛季初，我们将坐在一起。我们与马里奥的父亲和代表进行良好的沟通。”

“我的合同还有一年，我在德甲过得很舒服。”当被问及续约的可能性时，格策解释道。

“我很放松，我想踢一个公道的赛季，个人表现和专注于自己对我来说很重要。”