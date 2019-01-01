不甘坐以待毙 哈镇主席承诺将在冬窗有所作为

在经历了一个不胜的十二月之后，哈德斯菲尔德在英超排名垫底，但主席承诺会在冬季采取负责任的行动。

球队老板霍伊尔承诺，哈德斯菲尔德不会“梦游直到降级”，并将在一月转会窗有所行动。

在英超第一个充满希望的赛季中，他们最终排在第16位，比降级区高出4分。但是这个赛季他们积分榜垫底，离安全区域有5分之差。

在12月的比赛中，哈德斯菲尔德输掉全部7场比赛，其中包括不敌保级对手南安普顿以及富勒姆。

尽管他们在剩余赛程中仍会面临困难，但俱乐部主席霍伊尔已经承诺将竭尽全力帮助球队再次克服困难，避免降级。

霍伊尔在俱乐部官方网站上写道：“就我个人而言，我只能说：我不会任由球队梦游般降级。我可以向你们保证，我们会用所拥有的一切来战斗;这是我的最低目标。”

“在场下，我们不断挑战所做的每一件事，以寻求改进。在所有部门里，人们都面临着这样的压力，这就是如何变得更好的方法。”

该计划的一部分内容是要在1月转会窗口积极行动。然而，霍伊尔表示，尽管他们将涉足转会市场，但他们不会采取任何会给俱乐部带来财务风险的行动。

霍伊尔写道：“明年一月的转会窗口将于明天开启，这是媒体和球迷的一大话题，这是可以理解的。我们会活跃于这个转会窗，但不会让俱乐部承担财务风险。”

“当然，我们需要找到一种平衡，我们将努力在风险和回报之间取得正确的平衡。”

“我们都知道俱乐部近年来取得了多么大的进步，我知道每一个球迷都为此感到自豪，但这不能在此时此刻变成我们未能为追求成功作出任何努力的借口。”

“我们已经取得了现在的成绩，再次触及英格兰足球的最高水平，我们不能也不会轻易放弃。”

霍伊尔还对主教练瓦格纳表达了支持，后者带领球队闯进英超联赛，并在球队首个英超赛季执教。

霍伊尔说：“作为主席，我很高兴瓦格纳和他的球员能够传播这种精神。他不是那种留恋往昔成就的人;他是个雄心勃勃的人，想在我们的历史里再铸篇章。”

“他对自己的要求和对俱乐部里任何人一样严格，他值得所有人的支持。”