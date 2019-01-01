不爽前任 谢周三抨击纽卡任命布鲁斯的声明

史蒂夫·布鲁斯在周三被确认为纽卡斯尔联队的主教练，但是他的前俱乐部说还有一些悬而待定的法律问题需要解决。

谢菲尔德星期三猛烈抨击纽卡斯尔联队发表的布鲁斯作为他们新主教练的官宣声明。

这位前桑德兰主帅在周三被确认为贝尼特斯的继任者，合同为期三年。

布鲁斯和助手史蒂夫·阿格纽、史蒂夫·克莱门斯于周一辞去了他们在英冠俱乐部的职务，以方便他们前往圣詹姆斯公园就职。

然而，谢周三的声明称，他们和纽卡斯尔还有一些“悬而未决的法律问题”需要解决，因此，他们对有关任命的公开声明感到愤怒。

他们在一份声明中说:“从纽卡斯尔联队发表的公开声明中得知，俱乐部已经任命前谢菲尔德星期三联队的布鲁斯、阿格纽和克莱门斯为球队的主教练，俱乐部对此感到失望。”

“尽管俱乐部的工作人员已经在周一辞职，但是俱乐部和工作人员以及纽卡斯尔联队之间仍有悬而未定的法律问题需要解决。”

“俱乐部目前正在考虑自己的立场，并采纳适当的法律建议。”

布鲁斯、阿格纽和克莱门斯将前往中国，与纽卡斯尔队会合，参加英超亚洲杯比赛。

据报道，他们将负责球队在周六一场比赛，届时纽卡将对阵今天曼城和西汉姆联的比赛的失败者，而今天早些时候他们被狼队4-0击败。

这场比赛将是此次杯赛的三四名的角逐，而狼队将在决赛中对阵曼城/西汉姆联的胜者，两场比赛都将在上海举行。

预备队教练尼尔·雷德芬和本·道森负责的纽卡斯尔队在极具挑战性的环境下轻松被强队狼队击败，显然南京奥林匹克体育场内的一些球员被潮湿的空气所困扰。

喜鹊这一边派出了年轻和经验的组合阵容，因为无论是年轻球员和资深的球员都需要来证明自己。