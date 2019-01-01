不满首秀 巴尔韦德：格里兹曼需要更多投入

巴萨教练谈到了这位法国球星的处子秀，比赛最后以一球的失利告终。

巴塞罗那主教练巴尔韦德表示，安托万·格里兹曼在西甲冠军联赛中表现平平，他需要更多地参与比赛。

这位28岁的球员是他第一次代表巴萨在西甲出场，巴萨在周五的首场比赛中以0-1的比分意外输给毕尔巴鄂竞技。

从马德里竞技俱乐部签下1.2亿欧元(1.095亿英镑/ 1.33亿美元)的合同后，所有人的目光都集中在格里兹曼身上，但在队长莱昂内尔·梅西缺席的情况下，他很难发挥自己的影响力，而路易斯·苏亚雷斯在上半场的受伤让他被孤立。

“如果他在禁区附近，他是果断的，他的移动很好，但是你必须控制比赛才能做到这一点。”巴尔韦德告诉记者：“把他放在左边，我们知道你会专注于进球，但是我们有一支球队和球员可以控制比赛。当然，他知道我们对很多球员都有很高的期望，他必须在比赛中投入更多。”

苏亚雷斯在上半场就因伤离场。巴尔韦德补充说:“他有肌肉问题，我们必须等待测试。在下半场，当我们在毕尔巴鄂禁区附近时，我们失去了他。”

阿杜里斯的倒钩为毕尔巴鄂带走3分。

“对于阿杜里斯，任何一个球在空中都是危险的，他得到了他的进球。”前毕尔巴鄂主帅巴尔韦德说：“这一招很有统治力，他也进了类似的球。当我看到他准备的时候…我对他的处理一点也不感到惊讶。”

巴塞罗那将有机会在8月25日在诺坎普迎战皇家贝蒂斯的第二场联赛中做出弥补。而毕尔巴鄂则希望在8月24日客场挑战赫塔菲的比赛中延续他们赛季初的势头。