不满裁判判决 里贝里赛后推搡边裁 恐将禁赛

法国人在他的球队戏剧性的失败后，把不满发泄到了一名助理裁判身上。

佛罗伦萨球星里贝里可能会被禁赛几场意甲比赛，此前他被拍到在球队1-2输给拉齐奥后推搡边裁。

这位前拜仁慕尼黑的边锋为佛罗伦萨在第27分钟扳平比分送出助攻，但在拉齐奥攻入争议性的制胜一球时，他只是坐在场边观看。

在第89分钟因莫比莱的头球攻门的过程中，佛罗伦萨坚持认为应该先判定对方有犯规，但裁判示意比赛继续进行，里贝里似乎试图在终场哨声响起后抗议裁判的决定。

在与边裁激烈的对话中，里贝里两次推搡裁判，最后被一名佛罗伦萨工作人员拽走。

意甲官方后来证实，里贝里在赛后被出示了红牌，现在正面临长期禁赛。

初步迹象表明，法国人将面临至少三场禁赛，尽管意甲渴望严厉打击任何对裁判的不公正对待，并可能对里贝里这样的球员施加更严厉的惩罚。

这位明星边锋在意大利有一个成功的开始，他在9场比赛中打入2球，送出2次助攻。

在与拉齐奥的比赛还剩10分钟时，佛罗伦萨主教练蒙特拉决定让里贝里下场休息，36岁的他显然对被换下长很不高兴。

“我觉得他看起来很累，也许他很生气，因为他想早点下场。”蒙特拉赛后对意大利天空体育说。

“他是冠军，我喜欢他的冲劲和激情，他有足够的时间来贡献自己的力量。我曾是个前锋，我知道被替换下场是什么感觉。”

蒙特拉也对拉齐奥的进球被允许表示了失望之情，他认为VAR应该介入。

“我不明白，如果在最后时刻发生了决定性的事件，而你有这种技术，为什么不使用它？只要花一分钟去看看就知道了。”他说。

“我对裁判说，如果你事后觉得这不是犯规，我就请你喝杯咖啡。如果你看到了，觉得这是犯规，你可以请我喝杯咖啡。”

“我们都站了四分钟，等着VAR通知裁判是否应该去回看一下。如果他只是走过去看一看，可能还要等一两分钟，但至少我们都能确定。”

“他很可能做出了同样的决定，认为那不是犯规，但至少他去看过了。”