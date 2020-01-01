不满空位过多 瓜帅呼吁球迷加大支持

虽然在周中的足总杯中大胜富勒姆，但伊蒂哈德的诸多空位还是让曼城主帅感到不满。

周日的比赛，瓜迪奥拉的球队凭借京多安，席尔瓦的进球以及赫苏斯的梅开二度，在足总杯第四轮比赛中4-0击败富勒姆。

昨晚的比赛，实际到场人数为39223人，比曼城上一场对阵水晶宫的英超比赛观赛人数少了15000人。

本周三，球队还将在卡拉宝杯半决赛次回合与同城死敌曼联再次交手。曼城主帅瓜迪奥拉要求球迷们给予球队更多的支持。

瓜迪奥拉在与富勒姆的比赛后说道：“今天没满场，我不知道是为什么。”

“周三我们将有机会连续三年走进温布利，希望比今天更多的球迷能够来到现场。。”

“希望他们能够给予我们更多的支持，制造一场精彩的比赛，让我们杀进决赛。”

卡拉宝被同城德比第一回合的较量，曼城3-1在老特拉福德击败曼联。如果次回合能够顺利阻止红魔翻盘，瓜迪奥拉的球队将有机会雪耻上赛季在点球大战中负于切尔西的耻辱。

就在去年12月曼城与莱斯特之间争夺积分榜次席的关键战役中，瓜迪奥拉还向球迷们表达了感谢。

3-1战胜莱斯特城之后，加泰人说道：“我认为今天的观众太梦幻了。”

“我们表现很好。有这样的表现，是因为我们的球迷一直在我们身后支持着我们。我们需要他们，我们的球员也理应获得他们的支持。”

“不管我们是顺境还是被对手破门，我都需要球迷的支持。我们需要他们。但我们也不可能90分钟都保持完美。”

“在困难时刻，我们需要他们。当对手表现出色，我们需要球迷的支持来让我们变得更强大。”

最近8场各项赛事，瓜迪奥拉的球队已经取得了其中七场的胜利。但在英超之中，作为卫冕冠军的他们，仍然距离利物浦有16分的差距。